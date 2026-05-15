«Это что за мурманская чухня!?» — «Это временно!» Асфальт поверх брусчатки: рижане против думы

“Меня одного бесит такая помойка: Как можно выкопать брусчатку и сверху, посередине налепить асфальт? Где историческая брусчатка? Как можно в рамках одного ремонта два раза ставить заплатки? Недавно там на тротуар брусчатку положили. Неужели у нас всё настолько плохо, выглядит как какой-то ремонт в мурманской чухне, wtf? Кто за это отвечает?” – возмущается один из пользователей Threads.

“Знаете, что меня бесит? – откликнулся другой пользователь. - Есть же государство, город. Благоустраивайте их нормально! Вам ведь нравится ездить за границу. Там всё красиво и ухожено, так сделайте так же здесь, дома! Ох как бесит дворы, дороги в ужасном состоянии. Правильно, что вы пишете! Действительно, наверное, нужно отвечать и выкладывать это в интернет, и призывать к ответственности”.

“В Имантe вообще всё разрыли, и теперь двигаются по сантиметру вперёд, пока все остальные дорожки — просто куча гравия”, - жалуется ещё один.

Другой предлагает смотреть на вещи философически: «Вы не поверите, но такие виды открываются почти во всех уголках мира за пределами городского центра...»

Поступил отклик и от Рижской думы: «Здравствуйте! Это временное решение на период проведения строительных работ. Перекресток в настоящее время реконструируется, чтобы своевременно адаптировать его к изменениям транспортных потоков, вызванным завершением 4-го этапа строительства Южного моста».

“Знаете, временное тоже должно быть красивым! Ничто не вечно, как временное…” – откликнулся один из комментаторов.

... Вообще, у временных решений в наших краях удивительная судьба. Они живут дольше постоянных, переживают мэров, министров и дорожные службы. Сначала вам говорят: «Это ненадолго». Потом вокруг вырастает новое поколение детей, меняются цены на бензин и курс евро, а кривой кусок асфальта всё так же лежит поверх брусчатки, как памятник эпохе великого муниципального “и так сойдёт”.