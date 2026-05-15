Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
«Это что за мурманская чухня!?» — «Это временно!» Асфальт поверх брусчатки: рижане против думы

Редакция PRESS 15 мая, 2026 11:30

Рига - город, где туристам продают открытки с уютной стариной, а местным — временный асфальт поверх брусчатки. Ну подумаешь, налепили чёрную заплатку посреди дороги... 

“Меня одного бесит такая помойка: Как можно выкопать брусчатку и сверху, посередине налепить асфальт? Где историческая брусчатка? Как можно в рамках одного ремонта два раза ставить заплатки? Недавно там на тротуар брусчатку положили. Неужели у нас всё настолько плохо, выглядит как какой-то ремонт в мурманской чухне, wtf? Кто за это отвечает?” – возмущается один из пользователей Threads.

“Знаете, что меня бесит? – откликнулся другой пользователь. - Есть же государство, город. Благоустраивайте их нормально! Вам ведь нравится ездить за границу. Там всё красиво и ухожено, так сделайте так же здесь, дома! Ох как бесит дворы, дороги в ужасном состоянии. Правильно, что вы пишете! Действительно, наверное, нужно отвечать и выкладывать это в интернет, и призывать к ответственности”.

“В Имантe вообще всё разрыли, и теперь двигаются по сантиметру вперёд, пока все остальные дорожки — просто куча гравия”, - жалуется ещё один. 

Другой предлагает смотреть на вещи философически: «Вы не поверите, но такие виды открываются почти во всех уголках мира за пределами городского центра...»

Поступил отклик и от Рижской думы: «Здравствуйте! Это временное решение на период проведения строительных работ. Перекресток в настоящее время реконструируется, чтобы своевременно адаптировать его к изменениям транспортных потоков, вызванным завершением 4-го этапа строительства Южного моста».

“Знаете, временное тоже должно быть красивым! Ничто не вечно, как временное…” – откликнулся один из комментаторов.

... Вообще, у временных решений в наших краях удивительная судьба. Они живут дольше постоянных, переживают мэров, министров и дорожные службы. Сначала вам говорят: «Это ненадолго». Потом вокруг вырастает новое поколение детей, меняются цены на бензин и курс евро, а кривой кусок асфальта всё так же лежит поверх брусчатки, как памятник эпохе великого муниципального “и так сойдёт”.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

