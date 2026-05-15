Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Популярной женской болезни дали новое имя — потому что старое годами вводило всех в заблуждение

Редакция PRESS 15 мая, 2026 10:27

Азбука здоровья 0 комментариев

Одному из самых распространённых гормональных нарушений у женщин официально дали новое название.

То, что десятилетиями называли PCOS — синдромом поликистозных яичников, теперь называется PMOS — полиэндокринный метаболический овариальный синдром.

Звучит сложнее. Но врачи говорят: именно в этом и смысл.

Старое название заставляло многих думать, что проблема только в яичниках и “кистах”. На деле состояние может затрагивать гормоны, обмен веществ, кожу, вес, сон, настроение, уровень инсулина и риск диабета.

PMOS может проявляться нерегулярным циклом, акне, ростом волос на лице и теле, трудностями с беременностью, набором веса, тревожностью, депрессией и другими симптомами. По оценкам международных медицинских организаций, это состояние затрагивает примерно каждую восьмую женщину в мире — более 170 миллионов человек.

Именно поэтому новое название важно не как косметическая правка, а как попытка вытащить болезнь из узкой рамки “гинекологии”. Это не только про фертильность. Это ещё и про эндокринологию, метаболизм и долгосрочное здоровье.

На этом фоне соцсети стали отдельной проблемой. В TikTok и Instagram вокруг PCOS/PMOS вырос целый рынок советов: “четыре типа синдрома”, отказ от глютена и молочки, детокс матки чаем, волшебные добавки, лечение кортизола и обещания “исправить гормоны” за пару недель.

Врачи предупреждают: многие такие утверждения либо не доказаны, либо сильно упрощают картину. Например, нет убедительных данных, что всем женщинам с PMOS нужно исключать глютен и молочные продукты. Нет и “детокса матки” — это просто красивая фраза для продажи тревоги.

При этом реальные вещи всё же есть: питание, физическая активность, контроль инсулинорезистентности, лечение симптомов, работа с врачом и анализами. Но это не один универсальный рецепт из короткого видео.

Главная перемена в названии звучит почти как признание: женщины годами приходили с проблемой, которую слишком часто сводили к яичникам, весу или беременности. Теперь медицина официально говорит: картина шире.

И если болезнь приходится переименовывать, чтобы врачи и пациенты наконец начали видеть её целиком, значит, дело было не только в словах.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать