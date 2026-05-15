Популярной женской болезни дали новое имя — потому что старое годами вводило всех в заблуждение

То, что десятилетиями называли PCOS — синдромом поликистозных яичников, теперь называется PMOS — полиэндокринный метаболический овариальный синдром.

Звучит сложнее. Но врачи говорят: именно в этом и смысл.

Старое название заставляло многих думать, что проблема только в яичниках и “кистах”. На деле состояние может затрагивать гормоны, обмен веществ, кожу, вес, сон, настроение, уровень инсулина и риск диабета.

PMOS может проявляться нерегулярным циклом, акне, ростом волос на лице и теле, трудностями с беременностью, набором веса, тревожностью, депрессией и другими симптомами. По оценкам международных медицинских организаций, это состояние затрагивает примерно каждую восьмую женщину в мире — более 170 миллионов человек.

Именно поэтому новое название важно не как косметическая правка, а как попытка вытащить болезнь из узкой рамки “гинекологии”. Это не только про фертильность. Это ещё и про эндокринологию, метаболизм и долгосрочное здоровье.

На этом фоне соцсети стали отдельной проблемой. В TikTok и Instagram вокруг PCOS/PMOS вырос целый рынок советов: “четыре типа синдрома”, отказ от глютена и молочки, детокс матки чаем, волшебные добавки, лечение кортизола и обещания “исправить гормоны” за пару недель.

Врачи предупреждают: многие такие утверждения либо не доказаны, либо сильно упрощают картину. Например, нет убедительных данных, что всем женщинам с PMOS нужно исключать глютен и молочные продукты. Нет и “детокса матки” — это просто красивая фраза для продажи тревоги.

При этом реальные вещи всё же есть: питание, физическая активность, контроль инсулинорезистентности, лечение симптомов, работа с врачом и анализами. Но это не один универсальный рецепт из короткого видео.

Главная перемена в названии звучит почти как признание: женщины годами приходили с проблемой, которую слишком часто сводили к яичникам, весу или беременности. Теперь медицина официально говорит: картина шире.

И если болезнь приходится переименовывать, чтобы врачи и пациенты наконец начали видеть её целиком, значит, дело было не только в словах.