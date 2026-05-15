Задержки рейсов — отмены: новые регулы ЕС о поддержке туристов

Цель документа - обеспечить применение одинаковых правил во всех странах ЕС.

"Общая ситуация остается стабильной", и "в настоящее время нет конкретных доказательств нехватки топлива", говорится в документе, принятом 8 мая. В то же время в признано, что могут быть перебои в поставках авиационного топлива, что приведет к "задержкам рейсов, отменам рейсов, увеличению времени в пути и повышению цен".

Путешественники, пострадавшие от отмены рейсов, "продолжают пользоваться правами авиапассажиров", включая право на возмещение расходов, изменение маршрута, помощь в аэропорту и компенсацию за отмену рейсов в последнюю минуту.

"Авиакомпании могут быть освобождены от обязанности выплачивать компенсацию только в том случае, если они смогут доказать, что отмена рейса произошла из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как нехватка топлива", - пояснили в Генеральном директорате ЕС по вопросам мобильности и транспорта.

При этом высокие цены на авиационное топливо не считаются чрезвычайным обстоятельством, поскольку они "вполне предсказуемы", и авиакомпании имеют право перекладывать эти расходы на потребителей, повышая цены на авиабилеты.

Следует отметить, что отмены рейсов в Европе до сих пор были напрямую связаны с ценами на авиационное топливо, а не с его нехваткой.

В документе также отмечается прозрачность ценообразования авиакомпаний, подчеркивается, что перевозчики должны четко указывать окончательную цену клиенту до продажи билета, чтобы избежать непредвиденных расходов для потребителей.

ЕС указывает, что не разрешается взимать дополнительные сборы за предоплаченный рейс, например, топливные сборы.

Ситуация иная с туристическими пакетами - директива позволяет туроператорам взимать с клиента дополнительную плату за ранее забронированную услугу в размере до 8% от ее общей стоимости, но только если это оговорено в договоре и при определенных условиях.

Как заявила Эдите Дрозда из латвийского Центра защиты прав потребителей, эти правила не вводят новых условий, а лишь напоминают пассажирам, оказавшимся в условиях кризиса с авиатопливом, о сохранении всех существующих прав, включая возмещение стоимости отмененного рейса и дополнительную компенсацию в случае отмены рейса в последнюю минуту.

Описывая влияние повышения цен на авиационное топливо на стоимость поездок, представитель "Tez Tour Latvija" Габриэла Удре с сожалением признает, что прогнозы о предстоящем повышении стоимости услуг сбылись. Например, раньше рейс стоил 400 евро, а теперь стоит 550 евро.

