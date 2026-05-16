"Так почему же ваши активы нужно конфисковать? Потому что это последнее, откуда ещё можно выгрести деньги. Фактически во всех странах ЕС огромные бюджетные дефициты, плюс наобещанные пенсии и пособия. Плюс общество стареет: получателей становится всё больше, а работающих — всё меньше.

Печатать деньги? Конечно, печатают, но это вызывает инфляцию, и так тоже нельзя до бесконечности. Поднять традиционные налоги? Их уже поднимают — НДС, акцизы, причём акцизы растут постоянно, а НДС поднимают с огромным шумом. Но и этого не хватает.

Тогда берутся за накопления людей и инвестиционный капитал. Тот самый знаменитый Box 3 (Box 3 в Нидерландах — это часть системы подоходного налога, облагающая налогом чистый доход от капитала, инвестиций и сбережений (часто называют «налогом на богатство»). Он применяется к активам (недвижимость, акции, вклады), превышающим необлагаемый минимум - прим. press.lv) в Нидерландах — налог на нереализованную прибыль — это один из самых ярких экспериментов, за которым внимательно наблюдают бюрократы всех стран ЕС. Этот Box 3 — это ваши накопления, ваш «пенсионный капитал». Но это не затрагивает ваше жильё и зарплаты. Если тронуть их напрямую — будет революция.

Когда я поднял этот вопрос пару месяцев назад, на меня натравили фактчекеров. Они собирались писать разоблачительную статью, но, видимо, ничего не вышло — я её так и не увидел. Они хотели поймать меня на лжи, потому что я провёл аналогию: как бы выглядел налог на нереализованную прибыль с вашего жилья. По сути, его у вас постепенно конфисковали бы. Но я использовал это только как иллюстрацию. Жильё политики напрямую конфисковать не осмелятся, а вот с накоплениями в Нидерландах это уже делают, и теперь это ускоренными темпами будут вводиться и в других странах.

Но как конфисковать имущество у каждого? Как финансировать рушащиеся государственные финансы? Накопления людей — это одно. А остальное как? Как забрать ещё и жильё? Прямо — никак, это политическое самоубийство. Но по-другому можно — и это называется климатические планы. Это тот самый «Зелёный курс», CO₂-квоты, которые закладываются в цену топлива и энергии (отопление, электричество). За это вынуждены платить все. Вы же не можете перестать ездить на работу или возить детей в садик? Не можете обойтись без еды. И во всё это впихивают CO₂-налог. На уровне ЕС этот налог за шесть лет утроился, и к 2030 году, скорее всего, утроится ещё раз.

Мы в Латвии видим не только «электрический налог». Под этим мы понимаем повышение цен, которое нужно, чтобы выполнить бюджетный запрос на сотни миллионов дополнительных евро каждый год. А в целом на уровне ЕС именно энергетика — это то место, куда наваливают дополнительные налоги через CO₂-квоты. Потому что налоги на рабочую силу поднимать нельзя, НДС — только с огромным скандалом, акцизы — тоже лишь понемногу. Поэтому остаётся два пути: конфискация накоплений людей через налоги на нереализованную прибыль и абсолютно безумный «Зелёный курс», который удалось довольно успешно «продать» с помощью политтехнологий.

Ёпсель", - пишет Витолс.