Денег взять больше негде: как политики ЕС отбирают накопления и жильё у народа (3)

Редакция PRESS 16 мая, 2026 06:32

Важно 3 комментариев

Политик Гунтарс Витолс ("Pašcieņa", "Tauta. Zeme. Valstiskums.") на страницах pietiek.com заявил, что власти ЕС планируют конфисковывать жильё своих граждан. Но не напрямую, а другим изощренным способом.

"Так почему же ваши активы нужно конфисковать? Потому что это последнее, откуда ещё можно выгрести деньги. Фактически во всех странах ЕС огромные бюджетные дефициты, плюс наобещанные пенсии и пособия. Плюс общество стареет: получателей становится всё больше, а работающих — всё меньше.

Печатать деньги? Конечно, печатают, но это вызывает инфляцию, и так тоже нельзя до бесконечности. Поднять традиционные налоги? Их уже поднимают — НДС, акцизы, причём акцизы растут постоянно, а НДС поднимают с огромным шумом. Но и этого не хватает.

Тогда берутся за накопления людей и инвестиционный капитал. Тот самый знаменитый Box 3 (Box 3 в Нидерландах — это часть системы подоходного налога, облагающая налогом чистый доход от капитала, инвестиций и сбережений (часто называют «налогом на богатство»). Он применяется к активам (недвижимость, акции, вклады), превышающим необлагаемый минимум - прим. press.lv) в Нидерландах — налог на нереализованную прибыль — это один из самых ярких экспериментов, за которым внимательно наблюдают бюрократы всех стран ЕС. Этот Box 3 — это ваши накопления, ваш «пенсионный капитал». Но это не затрагивает ваше жильё и зарплаты. Если тронуть их напрямую — будет революция.

Когда я поднял этот вопрос пару месяцев назад, на меня натравили фактчекеров. Они собирались писать разоблачительную статью, но, видимо, ничего не вышло — я её так и не увидел. Они хотели поймать меня на лжи, потому что я провёл аналогию: как бы выглядел налог на нереализованную прибыль с вашего жилья. По сути, его у вас постепенно конфисковали бы. Но я использовал это только как иллюстрацию. Жильё политики напрямую конфисковать не осмелятся, а вот с накоплениями в Нидерландах это уже делают, и теперь это ускоренными темпами будут вводиться и в других странах.

Но как конфисковать имущество у каждого? Как финансировать рушащиеся государственные финансы? Накопления людей — это одно. А остальное как? Как забрать ещё и жильё? Прямо — никак, это политическое самоубийство. Но по-другому можно — и это называется климатические планы. Это тот самый «Зелёный курс», CO₂-квоты, которые закладываются в цену топлива и энергии (отопление, электричество). За это вынуждены платить все. Вы же не можете перестать ездить на работу или возить детей в садик? Не можете обойтись без еды. И во всё это впихивают CO₂-налог. На уровне ЕС этот налог за шесть лет утроился, и к 2030 году, скорее всего, утроится ещё раз.

Мы в Латвии видим не только «электрический налог». Под этим мы понимаем повышение цен, которое нужно, чтобы выполнить бюджетный запрос на сотни миллионов дополнительных евро каждый год. А в целом на уровне ЕС именно энергетика — это то место, куда наваливают дополнительные налоги через CO₂-квоты. Потому что налоги на рабочую силу поднимать нельзя, НДС — только с огромным скандалом, акцизы — тоже лишь понемногу. Поэтому остаётся два пути: конфискация накоплений людей через налоги на нереализованную прибыль и абсолютно безумный «Зелёный курс», который удалось довольно успешно «продать» с помощью политтехнологий.

Ёпсель", - пишет Витолс.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (3)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (3)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (3)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (3)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (3)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (3)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (3)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

