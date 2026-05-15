Первый пациент дантиста был… неандертальцем

Учёные изучили коренной зуб неандертальца, найденный в Чагырской пещере на Алтае, в Сибири. На первый взгляд — просто древний моляр. Но в центре зуба оказалось глубокое отверстие, уходящее туда, где находятся нервы и сосуды. То есть туда, куда современный человек добровольно пускает только стоматолога — и желательно после обезболивания.

Исследователи считают, что это не случайная трещина и не повреждение после смерти. На зубе обнаружили следы, похожие на работу острым тонким каменным инструментом. По версии авторов исследования, кто-то намеренно высверливал разрушенную кариесом ткань, чтобы добраться до источника боли.

Чтобы проверить эту идею, учёные провели эксперимент на современных человеческих зубах. Каменным остриём удалось получить отверстия похожей формы и с такими же микроскопическими следами. По данным исследователей, работа могла занять десятки минут непрерывного сверления.

Самая сильная деталь в этой истории — не само отверстие. На зубе есть следы последующего износа. Это значит, что его владелец, вероятно, пережил процедуру и потом ещё какое-то время пользовался этим зубом при жевании.

То есть где-то в ледниковой Сибири неандерталец сидел с больным зубом, другой неандерталец держал каменный инструмент, а результат оказался достаточно удачным, чтобы зуб не выбросить из жизни сразу.

Если выводы подтвердятся, эта находка отодвигает историю стоматологии более чем на 40 тысяч лет назад. Раньше самые древние известные примеры подобных вмешательств связывали уже с Homo sapiens и гораздо более поздним временем.

И да, в следующий раз в кресле стоматолога можно вспомнить: когда-то всё это делали без лампы, без кресла, без пломбы и без слов «сейчас будет немного неприятно».