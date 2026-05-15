Первый пациент дантиста был… неандертальцем

Редакция PRESS 15 мая, 2026 11:16

Наука

Зубная боль, как выясняется, мучила людей задолго до аптек, кабинетов стоматолога и тревожного звука бормашины. Но самое неожиданное — лечить её, похоже, пытались уже почти 60 тысяч лет назад.

Учёные изучили коренной зуб неандертальца, найденный в Чагырской пещере на Алтае, в Сибири. На первый взгляд — просто древний моляр. Но в центре зуба оказалось глубокое отверстие, уходящее туда, где находятся нервы и сосуды. То есть туда, куда современный человек добровольно пускает только стоматолога — и желательно после обезболивания.

Исследователи считают, что это не случайная трещина и не повреждение после смерти. На зубе обнаружили следы, похожие на работу острым тонким каменным инструментом. По версии авторов исследования, кто-то намеренно высверливал разрушенную кариесом ткань, чтобы добраться до источника боли.

Чтобы проверить эту идею, учёные провели эксперимент на современных человеческих зубах. Каменным остриём удалось получить отверстия похожей формы и с такими же микроскопическими следами. По данным исследователей, работа могла занять десятки минут непрерывного сверления.

Самая сильная деталь в этой истории — не само отверстие. На зубе есть следы последующего износа. Это значит, что его владелец, вероятно, пережил процедуру и потом ещё какое-то время пользовался этим зубом при жевании.

То есть где-то в ледниковой Сибири неандерталец сидел с больным зубом, другой неандерталец держал каменный инструмент, а результат оказался достаточно удачным, чтобы зуб не выбросить из жизни сразу.

Если выводы подтвердятся, эта находка отодвигает историю стоматологии более чем на 40 тысяч лет назад. Раньше самые древние известные примеры подобных вмешательств связывали уже с Homo sapiens и гораздо более поздним временем.

И да, в следующий раз в кресле стоматолога можно вспомнить: когда-то всё это делали без лампы, без кресла, без пломбы и без слов «сейчас будет немного неприятно».

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

