Трамп и Си договорились почти по всем вопросам. Только не по самому главному — Тайваню

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу, что ошибочные шаги в отношении Тайваня могут ввергнуть их страны в опасный "конфликт". В ходе визита американского президента в Пекин председатель КНР отметил, что ситуация с островом — наиболее важный вопрос в отношениях двух стран.

На второй день переговоров, в пятницу, Трамп посетил резиденцию руководства страны "Чжуннаньхай", расположенную рядом с Запретным городом в Пекине, где он выпил чай и пообедал с Си, после чего он вернется в Вашингтон.

"Надеюсь, что наши отношения с Китаем станут крепче и лучше, чем когда-либо прежде", — написал Трамп в Truth Social, добавив, что Си поздравил его "с огромным количеством грандиозных успехов, достигнутых за столь короткий срок".

В целом, Дональд Трамп прибыл на саммит с похвалами и комплиментами в адрес своего китайского "друга", но двухчасовые переговоры за закрытыми дверями в четверг отличались резкими высказываниями.

Так Си Цзиньпин вспомнил "ловушку Фукидида", задавшись вопросом, смогут ли Вашингтон и Пекин создать новую парадигму мира, вместо того чтобы впасть в исторический цикл войн. "Ловушка Фукидида" — это термин, популяризированный американским политологом Грэхамом Аллисоном для описания явной тенденции к войне, когда новая, укрепляющая силы держава угрожает вытеснить существующую великую державу с позиции превосходства.

Тем не менее по другим вопросам лидеры, кажется, достигли понимания.

По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин предложил помощь в переговорах по прекращению войны с Ираном и возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Он также пообещал, что Китай не будет поставлять военное оборудование Тегерану, хотя намерен продолжать закупки иранской нефти.

В знак немедленной деэскалации на море КСИР уже пропустил через пролив несколько китайских судов.

Что касается торговли: Дональд Трамп объявил о сделке по закупке Китаем 200 самолетов Boeing, что, как ожидается, обеспечит тысячи рабочих мест в США.

Американская делегация, в состав которой входят такие бизнесмены как Илон Маск из Tesla и Дженсен Хуанг из Nvidia, также будет работать над созданием совета для урегулирования разногласий в сфере технологий и сельского хозяйства.

Тем не менее одобренный в Вашингтоне пакет оружия для Тайваня на сумму в 11 млрд долларов остается серьезным препятствием для сотрудничества, и Пекин предупреждает, что любые неверные действия могут привести к прямому столкновению.