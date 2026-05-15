Трамп и Си договорились почти по всем вопросам. Только не по самому главному — Тайваню

Euronews 15 мая, 2026 11:44

Итоги первого дня саммита США и КНР в Пекине: Си Цзиньпин и Дональд Трамп достигли понимания по вопросам войны на Ближнем Востоке и торговле, при этом китайский лидер подчеркнул, что ошибочные шаги по вопросу Тайваня могут ввергнуть страны в "конфликт".

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу, что ошибочные шаги в отношении Тайваня могут ввергнуть их страны в опасный "конфликт". В ходе визита американского президента в Пекин председатель КНР отметил, что ситуация с островом — наиболее важный вопрос в отношениях двух стран.

На второй день переговоров, в пятницу, Трамп посетил резиденцию руководства страны "Чжуннаньхай", расположенную рядом с Запретным городом в Пекине, где он выпил чай и пообедал с Си, после чего он вернется в Вашингтон.

"Надеюсь, что наши отношения с Китаем станут крепче и лучше, чем когда-либо прежде", — написал Трамп в Truth Social, добавив, что Си поздравил его "с огромным количеством грандиозных успехов, достигнутых за столь короткий срок".

В целом, Дональд Трамп прибыл на саммит с похвалами и комплиментами в адрес своего китайского "друга", но двухчасовые переговоры за закрытыми дверями в четверг отличались резкими высказываниями.

Так Си Цзиньпин вспомнил "ловушку Фукидида", задавшись вопросом, смогут ли Вашингтон и Пекин создать новую парадигму мира, вместо того чтобы впасть в исторический цикл войн. "Ловушка Фукидида" — это термин, популяризированный американским политологом Грэхамом Аллисоном для описания явной тенденции к войне, когда новая, укрепляющая силы держава угрожает вытеснить существующую великую державу с позиции превосходства.

Тем не менее по другим вопросам лидеры, кажется, достигли понимания.

По словам Дональда Трампа, Си Цзиньпин предложил помощь в переговорах по прекращению войны с Ираном и возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Он также пообещал, что Китай не будет поставлять военное оборудование Тегерану, хотя намерен продолжать закупки иранской нефти.

В знак немедленной деэскалации на море КСИР уже пропустил через пролив несколько китайских судов.

Что касается торговли: Дональд Трамп объявил о сделке по закупке Китаем 200 самолетов Boeing, что, как ожидается, обеспечит тысячи рабочих мест в США.

Американская делегация, в состав которой входят такие бизнесмены как Илон Маск из Tesla и Дженсен Хуанг из Nvidia, также будет работать над созданием совета для урегулирования разногласий в сфере технологий и сельского хозяйства.

Тем не менее одобренный в Вашингтоне пакет оружия для Тайваня на сумму в 11 млрд долларов остается серьезным препятствием для сотрудничества, и Пекин предупреждает, что любые неверные действия могут привести к прямому столкновению.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

