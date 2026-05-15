В Киеве ракета РФ попала в жилую девятиэтажку, погибли более 20 человек: в городе траур

Пострадали по меньшей мере 47 человек, в том числе двое детей. Под завалами могут находиться люди, сообщают власти. Разбор завалов продолжается.

Вслед за массированными ударами дронами днем в среду в ночь на четверг Россия запустила по Украине, по подсчетам Воздушных сил ВСУ, более 600 беспилотников и 56 ракет. Основным направлением атаки стал Киев.

В украинской столице, написал в телеграме президент страны Владимир Зеленский, есть повреждения на 20 локациях, включая школу, ветеринарную клинику и жилые дома. «Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к концу. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе», — сказал Зеленский.

В Минобороны России заявили, что атака была совершена оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками. В ведомстве утверждают, что удары наносились по предприятиям ОПК Украины, военным аэродромам и «объектам топливной и транспортной инфраструктуры».

В результате российского удара в Дарницком районе Киева был поврежден многоэтажный жилой дом.

«Произошло обрушение конструкций. Под завалами есть заблокированные люди», — сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По предварительным данным, в дом попала крылатая ракета класса «воздух-земля» Х-101, заявил Зеленский.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в девятиэтажном жилом доме разрушены 18 квартир.

К 11 утра по местному времени сообщалось, что Государственной службе по чрезвычайным ситуациям удалось извлечь тела трех погибших. К вечеру четверга спасатели достали из-под завалов еще девять тел.

К утру пятницы спасатели сообщили, что в общей сложности погибли 24 человека, из них трое детей.

Несколько человек при этом числятся пропавшими без вести, поисковые работы продолжаются. Пострадали более 50 человек, в том числе младенец.

Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов (Киев):

Спасатели продолжают разбирать завалы девятиэтажного дома. С помощью электропилы работники разрезают деревья, чтобы расчистить себе доступ. На месте работают два крана, с помощью которых спасатели поднимают огромные куски бетона.

Среди шума и грохота техники порой сложно услышать людей, которые могут оставаться под руинами здания. Поэтому к работе привлекли и собак.

Местные власти и волонтеры установили палатки для оказания помощи пострадавшим. Некоторые жители, укутанные в одеяла, сидят внутри палаток все еще в состоянии шока.

Судя по повреждению здания, возможно, было прямое попадание ракеты, так как целый подъезд полностью развалился и лежит в руинах. Ирина Мовчан находилась у сестры в соседнем доме в момент удара. «Все здание дрожало, было так страшно», — вспоминает она.

Она в слезах рассказала Би-би-си, что решила приехать в Украину после двух лет отсутствия. «По началу тут было так тихо, и я думаю, „Ой, может уже пора возвращаться [на совсем]“, все выглядело так спокойно. А вчера и сегодня —такой Армагеддон».

Другие последствия в Киеве

В Голосеевском районе обломки упали на проезжую часть, а в Соломенском районе на парковке загорелся автомобиль, рассказал Тимур Ткаченко.

Известно также, что в Оболонском районе столицы обломки упали на трехэтажное здание парковки и на здание бизнес-центра. Произошло попадание в 25-этажное недостроенное здание.

В Шевченковском районе произошло попадание в нежилое здание.

В Днепровском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на крыше пятиэтажного жилого дома. Там горят гаражи и автомобили.

До этого мониторинговые каналы писали о вылете российских стратегических самолетов Ту-95МС и Ту-160 с российских аэродромов.

После полуночи в очередной раз за сутки взлетел МиГ-31К, который может нести гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал».

Взрывы были также слышны в Кременчуге Полтавской области. Город и район атаковали десятки дронов.

Около часа ночи появились сообщения о крылатых ракетах, которые в основном летели в направлении Киева.

Кроме того, Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ночных ударов по Киевской области ранения получили по меньшей мере семь человек.

Предупреждение ГУР и дневной удар

Около полудня по киевскому времени (сейчас совпадает с московским) 13 мая Главное управление разведки Украины объявило, что, по его данным, Россия начала длительный комбинированный воздушный удар по критически важным объектам на Украине, который, предположительно, будет состоять из нескольких волн.

Днем 13 мая российские военные нанесли массированный удар дронами по нескольким областям Украины, в том числе на западе страны, погибли как минимум шесть человек. По данным украинских военных, к 18:00 в небе над страной было зафиксировано почти 900 российских беспилотников.

Основным направлением атаки стали западные регионы, подтвердили украинские военные.

Россия атаковала Украину почти 900 дронами. В течение дня погибли шесть человек

В том числе в Ровенской области, где дрон попал в жилой дом, погибли три человека, шестеро получили ранения. Раненые были также в Ивано-Франковске, взрывы впервые за долгое время прозвучали в Закарпатской области. Во Львовской области после попадания беспилотника в одном из городов отключилось электричество. В Волынской области дроны ударили по Луцку и Ковелю, были ранены пять человек. Из Винницкой области российский беспилотник ушел в воздушное пространство соседней Молдовы, сообщило Минобороны страны.

Кроме того, в Херсонской области были ранены по меньшей мере 20 человек, погибла женщина, двое спасателей получили ранения.

Российские военные не комментировали сообщения из украинских регионов о большой беспилотной атаке.

