Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Корень аира: народное средство, которое работает и сегодня

Реклама Редакция PRESS 15 мая, 2026 10:20

Реклама

«Увидела у соседки на кухне перемолотый корень аира, который она заваривает как чай, если капризничает живот - при вздутии, изжоге, тяжести. Это нормально? Татьяна, Рижский район»

Корень аира: в чём сила?

Аир обыкновенный (Acorus calamus) — водное растение, которое традиционно применяют для поддержки пищеварения и общего самочувствия. Польза корня аира для здоровья известна в народной медицине уже несколько столетий — и сегодня к нему снова растёт интерес.

Если проникнуться стариной, то ведуньи и разного рода знахарки рекомендовали не только пить настой, но и непременно носить на шее мешочки с высушенным аиром. Для чего? Как амулет для отпугивания демонов и злых духов.

Корень и в старину, и теперь добавляют в печенье, мясные и рыбные блюда, кисели и напитки. Высушенные корни аира могут стать альтернативой пряностям: лавровому листу, имбирю и корице. Яблочное варенье очень любит этот ингредиент, что знают мастера гастрономии.

Если в магической силе аира мы сильно сомневаемся (оставим это сказкам), то этого не скажешь о ряде его замечательных полезных свойств.

Состав корня аира очень богат. В нём есть эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и В, крахмал, йод, а также ряд природных соединений с противовоспалительным и антибактериальным потенциалом. Одно из них азарон (его в эфирном масле может быть до 80%), который традиционно связывают со спазмолитическим и успокаивающим действием.

Эфирные масла аира в народной медицине использовали для поддержки общего тонуса организма, кровообращения и лёгкого успокаивающего эффекта.

Среди приписываемых аиру свойств - антибактериальное, вяжущее, обволакивающее, мочегонное и тонизирующее действие.

Горечь и дубильные вещества в этом растении, по всей видимости, стимулируют пищеварение - именно поэтому аир для пищеварения традиционно применяют при дискомфорте в животе. Отвар или настой корня аира может помочь облегчить состояние при вздутии, тяжести и расстройствах желудка. Для тех, кто предпочитает удобный современный формат, создана пищевая добавка корень аира GastroCare+ это концентрированный экстракт в капсулах, который легко взять с собой.

Говорят, что аир способен поддержать организм и при дискомфорте со стороны мочевого пузыря и почек, хотя в этих случаях стоит сначала посоветоваться с врачом.

Растение также традиционно применяли при вздутии живота и метеоризме, спазмах, потере аппетита и тошноте, а его вяжущие свойства — при склонности к диарее.

Интересный факт из истории: когда не было хороших фильтров и хлора, аир вместе с угольным порошком использовали для очистки воды, непригодной для питья.

Отвар из корня аира нередко применяют и для ухода за волосами: регулярное ополаскивание помогает укрепить луковицы, снизить выпадение и добавить блеска.

Аир обыкновенный заслуженно считается одним из самых популярных растений в народной медицине и фитотерапии. Тем не менее перед регулярным применением любых средств на основе корня аира лучше посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Противопоказания у аира есть, хотя и немного: беременность, период грудного вскармливания, индивидуальная непереносимость, возраст до 12 лет.

Поговорите со специалистом в аптеке - он поможет выбрать подходящую форму. Пищевая добавка корень аира GastroCare+ удобнее чая: концентрация растительных веществ выше, и капсулы всегда под рукой, чтобы быстро унять изжогу или успокоить бурление в животе.

GastroCare+ можно приобрести во многих аптеках Латвии:

Homeopātiska aptieka, Arkādijas aptieka, Avicenna aptieka, Aptieka N1.

  • в интернет магазинах - www.kalmessakne.lv , trufit.eu, homeopatiskaszales.lv
  • а также в сети магазинов MEGO и магазинах Siberikas.

 

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать