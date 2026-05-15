Корень аира: народное средство, которое работает и сегодня
«Увидела у соседки на кухне перемолотый корень аира, который она заваривает как чай, если капризничает живот - при вздутии, изжоге, тяжести. Это нормально? Татьяна, Рижский район»
Корень аира: в чём сила?
Аир обыкновенный (Acorus calamus) — водное растение, которое традиционно применяют для поддержки пищеварения и общего самочувствия. Польза корня аира для здоровья известна в народной медицине уже несколько столетий — и сегодня к нему снова растёт интерес.
Если проникнуться стариной, то ведуньи и разного рода знахарки рекомендовали не только пить настой, но и непременно носить на шее мешочки с высушенным аиром. Для чего? Как амулет для отпугивания демонов и злых духов.
Корень и в старину, и теперь добавляют в печенье, мясные и рыбные блюда, кисели и напитки. Высушенные корни аира могут стать альтернативой пряностям: лавровому листу, имбирю и корице. Яблочное варенье очень любит этот ингредиент, что знают мастера гастрономии.
Если в магической силе аира мы сильно сомневаемся (оставим это сказкам), то этого не скажешь о ряде его замечательных полезных свойств.
Состав корня аира очень богат. В нём есть эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и В, крахмал, йод, а также ряд природных соединений с противовоспалительным и антибактериальным потенциалом. Одно из них азарон (его в эфирном масле может быть до 80%), который традиционно связывают со спазмолитическим и успокаивающим действием.
Эфирные масла аира в народной медицине использовали для поддержки общего тонуса организма, кровообращения и лёгкого успокаивающего эффекта.
Среди приписываемых аиру свойств - антибактериальное, вяжущее, обволакивающее, мочегонное и тонизирующее действие.
Горечь и дубильные вещества в этом растении, по всей видимости, стимулируют пищеварение - именно поэтому аир для пищеварения традиционно применяют при дискомфорте в животе. Отвар или настой корня аира может помочь облегчить состояние при вздутии, тяжести и расстройствах желудка.
Говорят, что аир способен поддержать организм и при дискомфорте со стороны мочевого пузыря и почек, хотя в этих случаях стоит сначала посоветоваться с врачом.
Растение также традиционно применяли при вздутии живота и метеоризме, спазмах, потере аппетита и тошноте, а его вяжущие свойства — при склонности к диарее.
Интересный факт из истории: когда не было хороших фильтров и хлора, аир вместе с угольным порошком использовали для очистки воды, непригодной для питья.
Отвар из корня аира нередко применяют и для ухода за волосами: регулярное ополаскивание помогает укрепить луковицы, снизить выпадение и добавить блеска.
Аир обыкновенный заслуженно считается одним из самых популярных растений в народной медицине и фитотерапии. Тем не менее перед регулярным применением любых средств на основе корня аира лучше посоветоваться с врачом или фармацевтом.
Противопоказания у аира есть, хотя и немного: беременность, период грудного вскармливания, индивидуальная непереносимость, возраст до 12 лет.
