Корень аира: народное средство, которое работает и сегодня

«Увидела у соседки на кухне перемолотый корень аира, который она заваривает как чай, если капризничает живот - при вздутии, изжоге, тяжести. Это нормально? Татьяна, Рижский район»

Корень аира: в чём сила?

Аир обыкновенный (Acorus calamus) — водное растение, которое традиционно применяют для поддержки пищеварения и общего самочувствия. Польза корня аира для здоровья известна в народной медицине уже несколько столетий — и сегодня к нему снова растёт интерес.

Если проникнуться стариной, то ведуньи и разного рода знахарки рекомендовали не только пить настой, но и непременно носить на шее мешочки с высушенным аиром. Для чего? Как амулет для отпугивания демонов и злых духов.

Корень и в старину, и теперь добавляют в печенье, мясные и рыбные блюда, кисели и напитки. Высушенные корни аира могут стать альтернативой пряностям: лавровому листу, имбирю и корице. Яблочное варенье очень любит этот ингредиент, что знают мастера гастрономии.

Если в магической силе аира мы сильно сомневаемся (оставим это сказкам), то этого не скажешь о ряде его замечательных полезных свойств.

Состав корня аира очень богат. В нём есть эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и В, крахмал, йод, а также ряд природных соединений с противовоспалительным и антибактериальным потенциалом. Одно из них азарон (его в эфирном масле может быть до 80%), который традиционно связывают со спазмолитическим и успокаивающим действием.

Эфирные масла аира в народной медицине использовали для поддержки общего тонуса организма, кровообращения и лёгкого успокаивающего эффекта.

Среди приписываемых аиру свойств - антибактериальное, вяжущее, обволакивающее, мочегонное и тонизирующее действие.

Горечь и дубильные вещества в этом растении, по всей видимости, стимулируют пищеварение - именно поэтому аир для пищеварения традиционно применяют при дискомфорте в животе. Отвар или настой корня аира может помочь облегчить состояние при вздутии, тяжести и расстройствах желудка.

Говорят, что аир способен поддержать организм и при дискомфорте со стороны мочевого пузыря и почек, хотя в этих случаях стоит сначала посоветоваться с врачом.

Растение также традиционно применяли при вздутии живота и метеоризме, спазмах, потере аппетита и тошноте, а его вяжущие свойства — при склонности к диарее.

Интересный факт из истории: когда не было хороших фильтров и хлора, аир вместе с угольным порошком использовали для очистки воды, непригодной для питья.

Отвар из корня аира нередко применяют и для ухода за волосами: регулярное ополаскивание помогает укрепить луковицы, снизить выпадение и добавить блеска.

Аир обыкновенный заслуженно считается одним из самых популярных растений в народной медицине и фитотерапии. Тем не менее перед регулярным применением любых средств на основе корня аира лучше посоветоваться с врачом или фармацевтом.

Противопоказания у аира есть, хотя и немного: беременность, период грудного вскармливания, индивидуальная непереносимость, возраст до 12 лет.

