Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
«Многие сомневались, что я приду»: на утро после отставки Силиня выступила на форуме LĪDERE

15 мая, 2026 13:41

Бывшая премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое единство) на следующий день после своей отставки выступила на форуме «LĪDERE», где заявила, что настоящий лидер должен уметь брать на себя ответственность.

«Я способна брать на себя ответственность, потому что люблю Латвию», — сказала Силиня, отметив, что многие сомневались, придёт ли она на форум после событий четверга,  но у неё таких сомнений не было, потому что «для нее важно быть здесь».

В своей речи экс-премьер также подчеркнула, что лидер не должен бояться ошибок и принятия решений. «Если не принимать никаких решений, будет ещё хуже», — заявила она, добавив, что за умение быстро принимать решения её недавно похвалили военные.

Силиня также затронула тему отношения к женщинам в политике. По её словам, женщин-лидеров по-прежнему оценивают не только по работе, но и по внешности.

«От нас, женщин, руководителей и лидеров, до сих пор ждут втрое больше. От нас ждут идеальной внешности, лидерства и способности быть женщиной и матерью одновременно», — сказала политик.

Выступление прошло в местами ироничной атмосфере: Силиня вспомнила, как европейские политики вместо обсуждения укрепления границы писали ей комплименты о причёске, а также пошутила над KNAB, который интересовался, связана ли её брошь в виде вишни с символикой партии.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

