«Я способна брать на себя ответственность, потому что люблю Латвию», — сказала Силиня, отметив, что многие сомневались, придёт ли она на форум после событий четверга, но у неё таких сомнений не было, потому что «для нее важно быть здесь».

В своей речи экс-премьер также подчеркнула, что лидер не должен бояться ошибок и принятия решений. «Если не принимать никаких решений, будет ещё хуже», — заявила она, добавив, что за умение быстро принимать решения её недавно похвалили военные.

Силиня также затронула тему отношения к женщинам в политике. По её словам, женщин-лидеров по-прежнему оценивают не только по работе, но и по внешности.

«От нас, женщин, руководителей и лидеров, до сих пор ждут втрое больше. От нас ждут идеальной внешности, лидерства и способности быть женщиной и матерью одновременно», — сказала политик.

Выступление прошло в местами ироничной атмосфере: Силиня вспомнила, как европейские политики вместо обсуждения укрепления границы писали ей комплименты о причёске, а также пошутила над KNAB, который интересовался, связана ли её брошь в виде вишни с символикой партии.