«205 на 205»: РФ и Украина обменялись военнопленными

© Deutsche Welle 15 мая, 2026 12:54

Мир

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "205 на 205". Об этом в пятницу, 15 мая, сообщило Минобороны РФ. "Возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных (Вооруженных сил Украины. - Ред.) ВСУ", - процитировало ведомство агентство "Интерфакс".

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в министерстве. Российские военнослужащие - пока в Беларуси, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.

Зеленский: Домой вернулись 205 украинцев

"Сегодня из российского плена возвращаются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена "1000 на 1000", - подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, среди освобожденных - рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС, указал Зеленский.

Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня, заявил 8 мая президент США Дональд Трамп. По его словам, перемирие должно было действовать 9, 10 и 11 мая. Как уточнил глава Белого дома, режим прекращения огня предусматривал полную приостановку боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Инициатива, по утверждению американского лидера, была выдвинута им лично, на нее согласились президент России Владимир Путин и глава украинского государства Владимир Зеленский.

До этого, 24 апреля, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "193 на 193".

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

