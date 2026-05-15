«205 на 205»: РФ и Украина обменялись военнопленными

Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в министерстве. Российские военнослужащие - пока в Беларуси, им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позднее они будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации.

Зеленский: Домой вернулись 205 украинцев

"Сегодня из российского плена возвращаются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Это первый этап обмена "1000 на 1000", - подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, среди освобожденных - рядовые, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском направлениях и на ЧАЭС, указал Зеленский.

Россия и Украина договорились о трехдневном прекращении огня, заявил 8 мая президент США Дональд Трамп. По его словам, перемирие должно было действовать 9, 10 и 11 мая. Как уточнил глава Белого дома, режим прекращения огня предусматривал полную приостановку боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек. Инициатива, по утверждению американского лидера, была выдвинута им лично, на нее согласились президент России Владимир Путин и глава украинского государства Владимир Зеленский.

До этого, 24 апреля, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле "193 на 193".