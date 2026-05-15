Мэр тихого американского городка призналась в работе на Китай

Редакция PRESS 15 мая, 2026 13:14

Всюду жизнь

В американской политике снова история, от которой хочется переспросить: это точно не сценарий сериала?

В Калифорнии мэр небольшого города Аркадия, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса, согласилась признать себя виновной по федеральному делу о работе на Китай. Речь не о шпионских флешках, тайных чертежах и встречах в тёмных подземных парковках. Всё выглядело гораздо будничнее — городской совет, местная политика и сайт, который называл себя новостным.

Фигурантка дела — 58-летняя Эйлин Ван. Она стала мэром Аркадии в феврале, но после объявления обвинений ушла в отставку. По данным Минюста США, Ван обвиняется в том, что действовала в США как незаконный агент иностранного правительства — Китайской Народной Республики.

Самая кинематографичная часть истории — тот самый сайт. По версии американских властей, Ван и её соучастник Яонин “Майк” Сун вели US News Center. Внешне он должен был выглядеть как обычный информационный ресурс для местной китайско-американской общины. Но следствие утверждает, что на деле сайт использовался для публикации материалов в интересах Пекина.

По данным Reuters, Ван согласилась признать себя виновной в том, что распространяла пропагандистские материалы в пользу Китая. В материалах дела говорится, что публикации появлялись по указаниям представителей КНР, а сайт подавался как легитимный новостной источник для местной аудитории.

Именно эта деталь делает историю особенно странной. Не огромный мегаполис, не Вашингтон, не спецслужбы, а тихий пригород Лос-Анджелеса с населением около 54–55 тысяч человек. Мэр на ротационной должности. Локальная аудитория. Новостной сайт. И федеральное дело о китайском влиянии.

В документах также фигурирует период с конца 2020 по 2022 год. То есть, по версии обвинения, вся эта история началась ещё до того, как Ван стала мэром. Но финал получился громким: федеральное обвинение, отставка из городского совета и признание вины по делу об иностранном агенте.

И вся история снова напоминает: большая международная политика иногда начинается не с саммита и не с военной базы. Иногда — с небольшого сайта, который просто обещал местным жителям новости.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

