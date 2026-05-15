Мэр тихого американского городка призналась в работе на Китай

В Калифорнии мэр небольшого города Аркадия, расположенного недалеко от Лос-Анджелеса, согласилась признать себя виновной по федеральному делу о работе на Китай. Речь не о шпионских флешках, тайных чертежах и встречах в тёмных подземных парковках. Всё выглядело гораздо будничнее — городской совет, местная политика и сайт, который называл себя новостным.

Фигурантка дела — 58-летняя Эйлин Ван. Она стала мэром Аркадии в феврале, но после объявления обвинений ушла в отставку. По данным Минюста США, Ван обвиняется в том, что действовала в США как незаконный агент иностранного правительства — Китайской Народной Республики.

Самая кинематографичная часть истории — тот самый сайт. По версии американских властей, Ван и её соучастник Яонин “Майк” Сун вели US News Center. Внешне он должен был выглядеть как обычный информационный ресурс для местной китайско-американской общины. Но следствие утверждает, что на деле сайт использовался для публикации материалов в интересах Пекина.

По данным Reuters, Ван согласилась признать себя виновной в том, что распространяла пропагандистские материалы в пользу Китая. В материалах дела говорится, что публикации появлялись по указаниям представителей КНР, а сайт подавался как легитимный новостной источник для местной аудитории.

Именно эта деталь делает историю особенно странной. Не огромный мегаполис, не Вашингтон, не спецслужбы, а тихий пригород Лос-Анджелеса с населением около 54–55 тысяч человек. Мэр на ротационной должности. Локальная аудитория. Новостной сайт. И федеральное дело о китайском влиянии.

В документах также фигурирует период с конца 2020 по 2022 год. То есть, по версии обвинения, вся эта история началась ещё до того, как Ван стала мэром. Но финал получился громким: федеральное обвинение, отставка из городского совета и признание вины по делу об иностранном агенте.

И вся история снова напоминает: большая международная политика иногда начинается не с саммита и не с военной базы. Иногда — с небольшого сайта, который просто обещал местным жителям новости.