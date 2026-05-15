В Страдиня от должности отстранен руководитель клиники: дело о возможной коррупции

Правоохранительные органы расследуют возможную коррупцию в Клинической университетской больнице имени П.Страдиня, сообщает LETA.

А по данным "Неаткариги", больницей было принято решение об отстранении от должности Эгилса Валейниса, заведующего нейрохирургическим отделением Клинической университетской больницы имени П. Страдиня.

В прокуратуре подтвердили, что Государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе.

Речь идёт о незаконном принятии материальных ценностей, имущественных или иных благ, а также предложений таких благ сотрудником государственного или муниципального учреждения, не являющимся должностным лицом, либо уполномоченным представителем государственного учреждения — за совершение или несовершение определённых действий с использованием своих полномочий, независимо от того, предназначались ли полученные ценности или выгоды этому лицу или любому другому человеку.

«На основании решения лица, ведущего процесс, Валеинис отстранён от исполнения обязанностей руководителя Клиники нейрохирургии. Одновременно следователь не установил запрет на занятие медицинской практикой. Больница обязана обеспечить соответствующее нормативным актам трудово-правовое решение, поэтому, согласовав действия с лицом, ведущим процесс, было найдено решение, соответствующее как установленным ограничениям, так и праву человека на труд. Больница в рамках своей компетенции сотрудничает с правоохранительными органами и оценивает любую информацию о возможных нарушениях в соответствии с нормативными актами и внутренним порядком больницы», — указала представитель больница Витета Клявиня

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

