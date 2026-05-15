В Страдиня от должности отстранен руководитель клиники: дело о возможной коррупции

А по данным "Неаткариги", больницей было принято решение об отстранении от должности Эгилса Валейниса, заведующего нейрохирургическим отделением Клинической университетской больницы имени П. Страдиня.

В прокуратуре подтвердили, что Государственная полиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправных благ. Этот уголовный процесс контролирует прокуратура по расследованию преступлений на государственной службе.

Речь идёт о незаконном принятии материальных ценностей, имущественных или иных благ, а также предложений таких благ сотрудником государственного или муниципального учреждения, не являющимся должностным лицом, либо уполномоченным представителем государственного учреждения — за совершение или несовершение определённых действий с использованием своих полномочий, независимо от того, предназначались ли полученные ценности или выгоды этому лицу или любому другому человеку.

«На основании решения лица, ведущего процесс, Валеинис отстранён от исполнения обязанностей руководителя Клиники нейрохирургии. Одновременно следователь не установил запрет на занятие медицинской практикой. Больница обязана обеспечить соответствующее нормативным актам трудово-правовое решение, поэтому, согласовав действия с лицом, ведущим процесс, было найдено решение, соответствующее как установленным ограничениям, так и праву человека на труд. Больница в рамках своей компетенции сотрудничает с правоохранительными органами и оценивает любую информацию о возможных нарушениях в соответствии с нормативными актами и внутренним порядком больницы», — указала представитель больница Витета Клявиня