США не покинут НАТО: президент Финляндии Александр Стубб в Вильнюсе

По его словам, сохранение членства в альянсе отвечает интересам самих США.

"США не собираются покидать альянс. Соединенные Штаты продолжат работу в НАТО. Почему? Потому что это отвечает их собственным фундаментальным интересам. Так что давайте прекратим пустые разговоры об этом", - заявил Стубб в пятницу на финско-литовском экономическом форуме.

Президент Финляндии подчеркнул, что военные базы США в Европе необходимы для проецирования американской военной мощи на Ближнем Востоке и в других регионах.

"Америке нужна Европа. Приведу лишь два примера. Базы США в Европе, будь то Рамштайн или другие, являются sine qua non (непременным условием - BNS) для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать свою военную мощь по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, в Азии или Африке. У них не было бы никаких возможностей делать то, что они сейчас делают на Ближнем Востоке, если бы не базы в Европе", - подчеркнул Стубб.

Он также отметил, что главной угрозой для США является арсенал ядерного оружия России.

"А основная масса этого ядерного оружия сосредоточена на Кольском полуострове и в Мурманске, в 100 километрах от финской границы. Соединенные Штаты являются частью альянса, который через Финляндию, Швецию и Норвегию обеспечивает близкий доступ к этому ядерному оружию. Это ядерное оружие, стратегическое или иное, не нацелено на Вильнюс, оно не нацелено на Хельсинки, Стокгольм или Осло. Оно нацелено на Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес", - сказал Стубб.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что в этот критический период необходимо сохранять солидарность в НАТО.

"Солидарность НАТО, по всей видимости, является главной целью, которой мы должны достичь. Для меня лично очень важно, чтобы мы оставались едиными, несмотря на все проблемы, разногласия, риторические заявления, которые звучали в прошлом и вызывали определенную напряженность внутри НАТО. Я думаю, мы должны сесть за стол переговоров и сказать: "Сейчас для НАТО наступил критический момент. Мы должны выстоять, мы должны сохранить эту организацию"", - заявил Науседа.

Глава государства отметил, что Литва старается быть максимально надежным партнером как для американцев, так и для немцев.

"И именно поэтому мы продолжаем поддерживать очень конструктивный диалог с нашими американскими друзьями. Потому что мы понимаем: чтобы нас считали надежным партнером, мы сами должны вести себя соответствующим образом. Неважно, говорим ли мы о конфликте на Ближнем Востоке или в других частях света - для нас очень важно послать сигнал, что мы являемся надежным партнером", - сказал Науседа.

Издание "The Wall Street Journal" в четверг сообщило, что США приостановили переброску более 4 тыс. военнослужащих в Польшу в рамках плановой ротации. Утверждается, что часть техники и личного состава уже находилась на пути в Европу. Это сообщение появилось после того, как некоторое время назад Пентагон объявил о планах вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих.