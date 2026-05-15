США не покинут НАТО: президент Финляндии Александр Стубб в Вильнюсе

Редакция PRESS 15 мая, 2026 13:53

Мир

Находящийся с визитом в Вильнюсе президент Финляндии Александр Стубб утверждает, что США не покинут НАТО.

По его словам, сохранение членства в альянсе отвечает интересам самих США.

"США не собираются покидать альянс. Соединенные Штаты продолжат работу в НАТО. Почему? Потому что это отвечает их собственным фундаментальным интересам. Так что давайте прекратим пустые разговоры об этом", - заявил Стубб в пятницу на финско-литовском экономическом форуме.

Президент Финляндии подчеркнул, что военные базы США в Европе необходимы для проецирования американской военной мощи на Ближнем Востоке и в других регионах.

"Америке нужна Европа. Приведу лишь два примера. Базы США в Европе, будь то Рамштайн или другие, являются sine qua non (непременным условием - BNS) для того, чтобы Соединенные Штаты могли проецировать свою военную мощь по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, в Азии или Африке. У них не было бы никаких возможностей делать то, что они сейчас делают на Ближнем Востоке, если бы не базы в Европе", - подчеркнул Стубб.

Он также отметил, что главной угрозой для США является арсенал ядерного оружия России.

"А основная масса этого ядерного оружия сосредоточена на Кольском полуострове и в Мурманске, в 100 километрах от финской границы. Соединенные Штаты являются частью альянса, который через Финляндию, Швецию и Норвегию обеспечивает близкий доступ к этому ядерному оружию. Это ядерное оружие, стратегическое или иное, не нацелено на Вильнюс, оно не нацелено на Хельсинки, Стокгольм или Осло. Оно нацелено на Нью-Йорк, Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес", - сказал Стубб.

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что в этот критический период необходимо сохранять солидарность в НАТО.

"Солидарность НАТО, по всей видимости, является главной целью, которой мы должны достичь. Для меня лично очень важно, чтобы мы оставались едиными, несмотря на все проблемы, разногласия, риторические заявления, которые звучали в прошлом и вызывали определенную напряженность внутри НАТО. Я думаю, мы должны сесть за стол переговоров и сказать: "Сейчас для НАТО наступил критический момент. Мы должны выстоять, мы должны сохранить эту организацию"", - заявил Науседа.

Глава государства отметил, что Литва старается быть максимально надежным партнером как для американцев, так и для немцев.

"И именно поэтому мы продолжаем поддерживать очень конструктивный диалог с нашими американскими друзьями. Потому что мы понимаем: чтобы нас считали надежным партнером, мы сами должны вести себя соответствующим образом. Неважно, говорим ли мы о конфликте на Ближнем Востоке или в других частях света - для нас очень важно послать сигнал, что мы являемся надежным партнером", - сказал Науседа.

Издание "The Wall Street Journal" в четверг сообщило, что США приостановили переброску более 4 тыс. военнослужащих в Польшу в рамках плановой ротации. Утверждается, что часть техники и личного состава уже находилась на пути в Европу. Это сообщение появилось после того, как некоторое время назад Пентагон объявил о планах вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

