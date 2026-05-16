Лето, Даугава, белый крейсер у Рижского замка: история одного корабля (2)

Редакция PRESS 16 мая, 2026 13:55

История и культура 2 комментариев

В июне 1938 года немецкий крейсер «Кёльн» стоял в Риге белый, длинный и почти нарядный — словно не боевой корабль, а дорогая иностранная яхта, случайно забредшая на окраину Европы. Над Даугавой поднимались шпили Старого города, на набережной гуляли рижане, и никто ещё не знал, что через год Старый свет в очередной раз погрузится в ад мировой войны.

Тогда легкий крейсер «Кёльн» был кораблём мирного времени. Он ходил с визитами, показывал флаг, учил кадетов, пах не орудийным порохом, а машинным маслом, свежей краской и кофейным дымом кают-компаний. Немецкий лёгкий крейсер  — аккуратный, рациональный, построенный в 1928 году страной, которая только училась снова быть морской державой. Но в которой потом что-то пошло не так...

Крейсер "Кёльн" и рижского причала. 

Привычной жизни Европе оставался тогда ровно год. Кончилось лето 39-го, а с ним кончился и мир... 

Осенью 1939 года «Кёльн» вышел в Северное море уже не как гость, а как охотник. Он ставил мины, прикрывал минные постановки, искал британские корабли в холодной серой воде, где война ещё выглядела почти бескровной — как шахматная партия адмиралов.

Весной 1940-го его отправили на захват Норвегии.

Немецкая операция против Норвегии вообще была похожа на отчаянный морской роман: фьорды, снег, десанты под огнём, корабли, идущие в узкостях почти на ощупь. Два его систершипа — «Кёнигсберг» и «Карлсруэ» — там погибнут. Один будет потоплен британской авиацией в Бергене, второй — торпедой подлодки. А «Кёльн» выживет. Почти случайно. Словно судьба отложила его смерть на потом.

После Норвегии в его биографии уже не осталось ничего парадного.

Балтика. Северное море. Конвои. Минные поля. Норвежские базы под низким небом. К середине Второй мировой корабль уже считался устаревшим - война вообще очень быстро превращает красивые корабли в усталые механизмы. В начале сороковых «Кёльн» всё чаще используют не как крейсер большой войны, а как рабочую лошадь германского флота: сопровождение, постановка мин, учебная служба.

Есть в этом какая-то горькая закономерность. Корабль, построенный для океанской мощи, постепенно становится плавучим компромиссом умирающего рейха.

В 1942 году он снова уходит к Норвегии — в холодный север, где немецкий флот пытается охотиться на арктические конвои. Но время больших надводных кораблей уже проходит. Британия держит море, а авиация и подводные лодки делают работу дешевле и страшнее, чем надводные корабли. Гитлер после провала одной из операций в Арктике, в ходе которой эсминцы из охранения британского конвоя, шедшего в Мурманск, сумели отбиться от двух немецких тяжелых крейсеров, начинает смотреть на свои большие корабли как на обузу, жрущую дорогое топливо. 

Так что судьба не даровала «Кёльну» красивую гибель в большом сражении под неспущенным флагом и с оркестром - как "Бисмарку". Его медленно выводят из войны — ремонтами, нехваткой топлива, бесконечными перебросками между Килем, Осло и Вильгельмсхафеном. В конце войны он уже напоминает старого моряка, который пережил всех товарищей и сам не понимает, зачем ещё держится на плаву.

Затопленный "Кельн" в Вильгелмсхафене. 

В декабре 1944 года британские бомбардировщики повредят ему машины. Потом будут новые налёты. 30 марта 1945 года американские B-24 окончательно добьют крейсер во Вильгельмсхафене. Он сядет на грунт ровно, не перевернувшись, и даже тогда не умрёт окончательно: его башни ещё будут стрелять по наступающим британцам - батарея обречённого города.

Наверное, это и есть настоящая судьба многих кораблей ХХ века. Они начинали жизнь как символы силы и морской красоты — с визитами в чужие столицы, музыкой на палубах и фотографиями на мирных набережных. А заканчивали ржавым железом среди дыма, в роли неподвижной артиллерии у разрушенного берега. 

И потому старая рижская фотография 1938 года сегодня выглядит почти невозможной. Белый крейсер у спокойной Даугавы. Лето. Шпили Старой Риги. Ещё целый мир впереди.

И никто на берегу не знает, что этот красивый корабль - вместе с остальной Европой - уже идёт навстречу своей гибели.

Комментарии (2)
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (2)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (2)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

