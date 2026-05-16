Хаос на парковке у дома: так нужны теперь разрешения или нет?

Для автовладельцев изменились правила игры на парковках возле собственных домов, где установлен знак, разрешающий оставлять машину только тем, у кого есть специальное разрешение. Раньше схема была проста: патрульный видел яркий прямоугольник разрешения от владельца земли или управляющей компании под лобовым стеклом машины и шел дальше. Однако принятые Кабинетом министров поправки, вступившие в силу 31 марта, превратили такие разрешения в бессмысленные бумажки. Требование иметь "бумагу" на видном месте просто исчезло из правил. И в Рижской муниципальной полиции признают — это все усложняет. Теперь стражам порядка приходится сверять госномера по спискам.

"Теперь просто сказано, что есть такой дорожный знак с такой-то информацией, но где именно и нужно ли вообще что-то размещать — этого нет", — говорит замначальника Рижской муниципальной полиции Эдгар Рудзитис. - "Ситуация неудобна ни для полиции, ни для жителей".

И как в такой ситуации понять, что у владельца машины есть разрешение? В полиции поясняют, что есть несколько вариантов. Первый вариант: если владелец или управляющий заранее подал в полицию списки с номерными знаками автомобилей, получивших разрешения. Второй вариант еще более неудобен для жителей: на месте встречает тот, кто вызвал полицию, и может подтвердить со списком, кому разрешение выдано, а кому нет. Однако подтвердить на месте, что конкретная машина чужая, может не любой желающий, а лишь уполномоченное лицо — представитель владельца земли или управляющей компании.

Председатель правления Ассоциации управляющих и обслуживающих жилые дома Латвии Эрвин Страупе сообщил, что управляющий должен передать муниципальной полиции список автомобилей, которым выданы пропуска для парковки во дворе конкретного дома.

"Бюрократическая проблема в том, что этот список нужно обновлять каждый раз, когда меняется номер машины, которая может стоять у дома, — это самая большая сложность", — отмечает Эрвинс Страупе, глава ассоциации управляющих домами. Так и представляется беспрерывно меняющийся список, в который жители постоянно кого-то вписывают, кого-то вычёркивают, а полиция прилипла к экрану и пытается уследить за всей этой чехардой. Страупе признает: "Это, наверное, очередной случай, когда кто-то принимает закон, не спрашивая, как это работает в реальной жизни".

Вся неразбериха началась после того как вступили в силу поправки Министерство сообщения к Правилам дорожного движения, одно из уточнений которых касалось дополнительного знака №849 "Прочая дополнительная информация".

До 1 апреля этого года 27-й пункт 285-й статьи Правил дорожного движения гласил:

Дополнительный знак 849 "Прочая дополнительная информация". Указывает информацию, не содержащуюся на других дополнительных знаках (отменяет действие знаков 326, 327, 328 и 329, запрещающих остановку и стоянку, в зоне их действия для транспортных средств со специальными разрешениями (водитель должен разместить в салоне автомобиля у лобового стекла разрешение соответствующего содержания, выданное владельцем или управляющим автостоянки), указывает период времени, в который разрешены погрузка и разгрузка груза, и тому подобное).

С 1 апреля 27-й пункт 285-й статьи Правил дорожного движения гласит:

Дополнительная табличка "Прочая дополнительная информация". Указывает информацию, которая не содержится на других дополнительных табличках.

Краткость - сестра таланта, но в данном случае поправки дали слишком широкий простор для интерпретаций. В том числе, одна из трактовок - размещать разрешения на видном месте больше не нужно. Это создает, в том числе, большие проблемы для жильцов многоквартирных домов в Риге, которые "закрыли" свои дворы от "чужих" машин. Отсутствие требования размещать разрешение на видном месте также исключило фактически возможность поймать нарушителя. Если нет требования - нет и нарушения. В общем, хотели как лучше, а получилось... ну, как всегда.

В итоге Министерство сообщения все же спохватилось, что сделало что-то не то, и выступило с официальным заявлением: разрешения на парковку автомобилей по-прежнему необходимо размещать на видном месте! В министерстве также подчеркивают, что, как и прежде, перед размещением транспортного средства на стоянке, обозначенной дополнительной табличкой №849, например "Только с разрешениями № X", водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться конкретной стоянкой.

"Поправки не отменяют действующие требования, в том числе обязанность размещать разрешение на стоянку на видном месте. Поэтому утверждения о том, что разрешение больше не нужно размещать за лобовым стеклом, некорректны. Если человеку предоставляются определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить", — подчеркивает директор департамента автотранспорта Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

На практике это означает, что действительное разрешение или пропуск необходимо размещать на видном месте, чтобы при отсутствии водителя транспортного средства не возникало сомнений в возможном нарушении. При этом следует учитывать, что в случаях, когда разрешение упало или не было видно и за это был назначен штраф, у владельца транспортного средства сохраняется право оспорить наказание, предъявив действительное разрешение на стоянку.

В то же время, ведомство признает, что изменение создало неясности для контролирующих учреждений относительно отдельных требований и применения дополнительного знака №849. Чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщения подготовило предложение закрепить в Законе "О дорожном движении" отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на стоянку транспортного средства на видном месте — например, за лобовым стеклом. Предложение уже подано на рассмотрение в Сейм, и в ближайшее время его планируется оценить в ответственной парламентской комиссии.

Остается только надеяться, что после поправок к поправкам новые поправки уже не понадобятся. Вот только сколько времени потребуется в условиях нынешнего политического кризиса, чтобы у законодателей дошли руки до этого вопроса? Неизвестно... А пока, если у вас есть разрешение на парковку, лучше положите его под лобовое стекло - хуже точно не будет.