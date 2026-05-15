«Латвия на первом месте» не будет участвовать в формировании нового правительства: Шлесерс

Он отметил, что цель партии - победить на предстоящих осенью выборах в 15-й Сейм и сменить нынешний парламент.

По словам Шлесерса, следующие пять месяцев в Латвии будут сложными, поскольку создать стабильное правительство большинства практически невозможно из-за явных противоречий между бывшими коалиционными и оппозиционными партиями.

По мнению Шлесерса, существует большая вероятность того, что нынешнее техническое правительство премьера Эвики Силини ("Новое Единство") может проработать до предстоящих осенью выборов, поэтому придется выбирать - позволить продолжать работу этому правительству или искать альтернативу.

Как сообщалось, Ринкевич в пятницу в Рижском замке начал политические консультации с представителями всех парламентских фракций в условиях правительственного кризиса после отставки премьер-министра Эвики Силини.

В настоящее время инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список", рассматривая также участие в коалиции других партнеров, в том числе "Нового Единства".