Мало! Latvijas dzelzceļš требует от литовского LTG еще 33 млн евро в качестве возмещения

Как сообщила компания по управлению инфраструктурой группы LTG "LTG Infra", возмещения дополнительного ущерба потребовала LDz, а "LDz Cargo" подсчитывает размер дополнительной компенсации.

"4 сентября 2025 года LTG получила дополнительную претензию от LDz о возмещении ущерба в размере 32,77 млн евро в связи с упущенной выгодой и процентами. LTG запросила методику расчетов и детализацию. 23 декабря 2025 года был получен ответ LDz о том, что расчеты пока предоставлены не будут", - говорится в отчете о деятельности "LTG Infra" за 2025 год.

"Дополнительно LDz указала, что в настоящее время подсчитывается и ущерб, понесенный "LDz Cargo", однако претензия пока не предъявлена", - добавили в компании.

"LTG Infra" заявляет, что не согласна с этими требованиями и считает их необоснованными.

Ранее сообщалось, что LDz и "LDz Cargo" требуют от LTG компенсацию в размере 82,32 млн евро с 6% годовых за разобранный участок от Мажейкяй до латвийской границы.

LDz тогда заявило, что ее убытки, понесенные в 2009-2017 годах, составили 56,92 млн евро, а "LDz Cargo" - 25,4 млн евро. Латвийская сторона утверждала, что если LTG откажется платить, латвийские компании рассмотрят возможность принятия правовых мер.

Тогдашний премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в сентябре 2018 года заявил, что не понимает такого шага Латвии, и назвал претензию не имеющей правовых оснований. Занимавший тогда пост министра транспорта Рокас Масюлис расценил этот шаг как предвыборную политическую игру. Он выразил сожаление, что Рига не дождалась окончания разбирательства с Европейской комиссией, тем более Литва уже начала восстанавливать участок в Реньге.

Участок протяженностью 19 километров от нефтеперерабатывающего завода "Orlen Lietuva" в Мажейкяй до Реньге был разобран в 2008 году. В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала за это LTG на 27,87 млн евро. Компания обжаловала решение в Суде общей юрисдикции Европейского союза (ЕС), который в ноябре 2020 года отклонил иск, но снизил штраф до 20,069 млн евро.

По мнению суда ЕС, LTG злоупотребило доминирующим положением на рынке грузоперевозок Литвы. Компании не удалось доказать, что состояние участка было настолько плохим, что требовался его немедленный и полный демонтаж.

Литовские железные дороги восстановили участок за 10 млн евро в конце 2019 года. В начале 2020 года по нему вновь пошли грузовые поезда - "Orlen Lietuva" транспортирует по нему нефтепродукты в Латвию. От латвийской границы грузы перенимает LDz.