Мало! Latvijas dzelzceļš требует от литовского LTG еще 33 млн евро в качестве возмещения

15 мая, 2026 14:44

Латвийское железнодорожное предприятие "Latvijas dzelzceļš" (LDz) и его дочернее предприятие "LDz Cargo", которые еще в 2018 году потребовали от Литовских железных дорог ("Lietuvos gelezinkeliai", LTG) более 82 млн евро компенсации за разобранный в 2008 году участок пути из Мажейкяй в латвийскую Реньге, в прошлом году выдвинули еще одно требование о возмещении ущерба на сумму 32,8 млн евро.

Как сообщила компания по управлению инфраструктурой группы LTG "LTG Infra", возмещения дополнительного ущерба потребовала LDz, а "LDz Cargo" подсчитывает размер дополнительной компенсации.

"4 сентября 2025 года LTG получила дополнительную претензию от LDz о возмещении ущерба в размере 32,77 млн евро в связи с упущенной выгодой и процентами. LTG запросила методику расчетов и детализацию. 23 декабря 2025 года был получен ответ LDz о том, что расчеты пока предоставлены не будут", - говорится в отчете о деятельности "LTG Infra" за 2025 год.

"Дополнительно LDz указала, что в настоящее время подсчитывается и ущерб, понесенный "LDz Cargo", однако претензия пока не предъявлена", - добавили в компании.

"LTG Infra" заявляет, что не согласна с этими требованиями и считает их необоснованными.

Ранее сообщалось, что LDz и "LDz Cargo" требуют от LTG компенсацию в размере 82,32 млн евро с 6% годовых за разобранный участок от Мажейкяй до латвийской границы.

LDz тогда заявило, что ее убытки, понесенные в 2009-2017 годах, составили 56,92 млн евро, а "LDz Cargo" - 25,4 млн евро. Латвийская сторона утверждала, что если LTG откажется платить, латвийские компании рассмотрят возможность принятия правовых мер.

Тогдашний премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в сентябре 2018 года заявил, что не понимает такого шага Латвии, и назвал претензию не имеющей правовых оснований. Занимавший тогда пост министра транспорта Рокас Масюлис расценил этот шаг как предвыборную политическую игру. Он выразил сожаление, что Рига не дождалась окончания разбирательства с Европейской комиссией, тем более Литва уже начала восстанавливать участок в Реньге.

Участок протяженностью 19 километров от нефтеперерабатывающего завода "Orlen Lietuva" в Мажейкяй до Реньге был разобран в 2008 году. В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала за это LTG на 27,87 млн евро. Компания обжаловала решение в Суде общей юрисдикции Европейского союза (ЕС), который в ноябре 2020 года отклонил иск, но снизил штраф до 20,069 млн евро.

По мнению суда ЕС, LTG злоупотребило доминирующим положением на рынке грузоперевозок Литвы. Компании не удалось доказать, что состояние участка было настолько плохим, что требовался его немедленный и полный демонтаж.

Литовские железные дороги восстановили участок за 10 млн евро в конце 2019 года. В начале 2020 года по нему вновь пошли грузовые поезда - "Orlen Lietuva" транспортирует по нему нефтепродукты в Латвию. От латвийской границы грузы перенимает LDz.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

