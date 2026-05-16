⚠️TS komisijā skatīja @VL_TBLNNK priekšlikumus Ceļu satiksmes likumā.



Noraidīja:

❌ priekšlikumu izņemt krievu valodu no CSDD eksāmeniem.



❌ priekšlikumu trešvalstniekiem ierobežot iespējas piedalīties satiksmē ar nepārbaudītām tiesībām. @JanisVitenbergs vienīgais atbalsta. — Artūrs Butāns (@ArtursButans) May 5, 2026

По словам политика, комиссия отклонила предложения VL-ТБ/ДННЛ исключить русский язык из экзаменов CSDD, а также ограничить возможность для граждан третьих стран участвовать в дорожном движении с непроверенными водительскими удостоверениями. Бутанс отметил, что единственным депутатом, поддержавшим инициативу, был Янис Витенбергс.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. Многие удивились тому, что экзамены в CSDD Латвии до сих пор можно сдавать на русском языке. Люди писали, что любые государственные экзамены должны проходить на латышском языке, а в отдельных случаях — на английском как международном языке.

К дискуссии присоединился и бывший министр обороны Артис Пабрикс, который написал: «Какой-то бардак! Даже верблюду понятно, что все экзамены должны быть на латышском, а документы должны соответствовать требованиям».

Некоторые комментаторы также указали на практическую сторону вопроса, отметив, что возможность сдачи экзаменов на русском языке вынуждает CSDD нанимать сотрудников со знанием русского языка.

В то же время часть пользователей усомнилась в достоверности информации. Некоторые сообщили, что в последние месяцы экзамены CSDD можно было сдавать только на латышском или английском языках. Другие предположили, что речь могла идти исключительно о теоретическом экзамене по правилам дорожного движения, а не о практическом экзамене по вождению.

Отметим, что теоретический и практический экзамены в CSDD для латвийцев (как граждан, так и неграждан Латвии) проводятся только на официальном языке страны, то есть на латышском. И только в случая, если экзаменующися не из Латвии, можент быть допущено послабление: на теоретическом экзамене можно использовать билеты на русском или английском, а на практическом - по усмотрению экзаменатора и в соответствии с его/ее знанием иностранных языков, экзамен может быть сдан на другом языке.

Также экзаменующемуся разрешено взять с собой сертифицированного переводчика, сообщили в CSDD.