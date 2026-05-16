Экзамены в CSDD всё ещё можно сдавать на русском?! Пабрикс в шоке (5)

Редакция PRESS 16 мая, 2026 07:32

Важно 5 комментариев

LETA

Депутат Сейма от Нацблока Артурс Бутанс на своей странице в Твиттере/X рассказал о продвигаемых его партией поправках к Закону о дорожном движении, которые предполагают заперт на сдачу экзамена на права на русском языке.

По словам политика, комиссия отклонила предложения VL-ТБ/ДННЛ исключить русский язык из экзаменов CSDD, а также ограничить возможность для граждан третьих стран участвовать в дорожном движении с непроверенными водительскими удостоверениями. Бутанс отметил, что единственным депутатом, поддержавшим инициативу, был Янис Витенбергс.

Публикация вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсетей. Многие удивились тому, что экзамены в CSDD Латвии до сих пор можно сдавать на русском языке. Люди писали, что любые государственные экзамены должны проходить на латышском языке, а в отдельных случаях — на английском как международном языке.

К дискуссии присоединился и бывший министр обороны Артис Пабрикс, который написал: «Какой-то бардак! Даже верблюду понятно, что все экзамены должны быть на латышском, а документы должны соответствовать требованиям».

Некоторые комментаторы также указали на практическую сторону вопроса, отметив, что возможность сдачи экзаменов на русском языке вынуждает CSDD нанимать сотрудников со знанием русского языка.

В то же время часть пользователей усомнилась в достоверности информации. Некоторые сообщили, что в последние месяцы экзамены CSDD можно было сдавать только на латышском или английском языках. Другие предположили, что речь могла идти исключительно о теоретическом экзамене по правилам дорожного движения, а не о практическом экзамене по вождению.

Отметим, что теоретический и практический экзамены в CSDD для латвийцев (как граждан, так и неграждан Латвии) проводятся только на официальном языке страны, то есть на латышском. И только в случая, если экзаменующися не из Латвии, можент быть допущено послабление: на теоретическом экзамене можно использовать билеты на русском или английском, а на практическом - по усмотрению экзаменатора и в соответствии с его/ее знанием иностранных языков, экзамен может быть сдан на другом языке.

Также экзаменующемуся разрешено взять с собой сертифицированного переводчика, сообщили в CSDD.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

