Путин получил билет в Гаагу: трибунал стал ближе

Речь идет о Расширенном частичном соглашении, которое определяет институциональные, финансовые и административные условия работы будущего трибунала. К документу от имени ЕС уже присоединилась Еврокомиссия. Германию на встрече представлял госминистр по делам Европы в МИД Германии Гюнтер Крихбаум.

«Уже совсем скоро Специальный трибунал станет юридической реальностью - при участии 37 государств», - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По данным Еврокомиссии, трибунал должен получить полномочия расследовать и преследовать в судебном порядке высокопоставленных российских политических и военных лидеров за преступление агрессии против Украины. В рамках расследования будут изучаться обстоятельства, начиная с февраля 2014 года.

Сибига заявил, что решение станет прямым сигналом для российской верхушки.

«Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого добиться. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу», - добавил глава МИД Украины.

Еврокомиссия также ратифицировала от имени ЕС Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Этот орган должен рассматривать, оценивать и определять размер компенсаций за ущерб, потери и вред, причиненные Россией Украине и украинскому народу.

ЕС выделил 10 млн евро на нужды Спецтрибунала и до 1 млн евро на работу Международной комиссии по рассмотрению претензий. Подписавшие конвенцию в июне проведут техническую встречу для подготовки дальнейших шагов. Документ вступит в силу после 25 ратификационных процедур и при наличии достаточного финансирования.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что Киев рассчитывает запустить Спецтрибунал в 2027 году. По ее словам, дальше предстоит формирование трибунала в Гааге - назначение судей, утверждение правил и начало расследования.