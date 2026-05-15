Путин получил билет в Гаагу: трибунал стал ближе

Редакция PRESS 15 мая, 2026 15:18

Комитет министров Совета Европы в Кишиневе утвердил один из ключевых документов для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на МИД Украины.

Речь идет о Расширенном частичном соглашении, которое определяет институциональные, финансовые и административные условия работы будущего трибунала. К документу от имени ЕС уже присоединилась Еврокомиссия. Германию на встрече представлял госминистр по делам Европы в МИД Германии Гюнтер Крихбаум.

«Уже совсем скоро Специальный трибунал станет юридической реальностью - при участии 37 государств», - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По данным Еврокомиссии, трибунал должен получить полномочия расследовать и преследовать в судебном порядке высокопоставленных российских политических и военных лидеров за преступление агрессии против Украины. В рамках расследования будут изучаться обстоятельства, начиная с февраля 2014 года.

Сибига заявил, что решение станет прямым сигналом для российской верхушки.

«Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого добиться. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу», - добавил глава МИД Украины.

Еврокомиссия также ратифицировала от имени ЕС Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Этот орган должен рассматривать, оценивать и определять размер компенсаций за ущерб, потери и вред, причиненные Россией Украине и украинскому народу.

ЕС выделил 10 млн евро на нужды Спецтрибунала и до 1 млн евро на работу Международной комиссии по рассмотрению претензий. Подписавшие конвенцию в июне проведут техническую встречу для подготовки дальнейших шагов. Документ вступит в силу после 25 ратификационных процедур и при наличии достаточного финансирования.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила, что Киев рассчитывает запустить Спецтрибунал в 2027 году. По ее словам, дальше предстоит формирование трибунала в Гааге - назначение судей, утверждение правил и начало расследования.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

