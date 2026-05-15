Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Рельсы вернули, спор остался: LDz требует ещё 32,8 млн евро

Редакция PRESS 15 мая, 2026 16:08

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Латвийское железнодорожное предприятие Latvijas dzelzceļš и его дочерняя компания LDz Cargo снова предъявили Литовским железным дорогам претензии из-за разобранного в 2008 году участка пути от Мажейкяя до латвийской Реньге. Теперь речь идёт ещё о 32,8 млн евро.

Спор тянется с 2018 года. Тогда LDz и LDz Cargo потребовали от Lietuvos geležinkeliai 82,32 млн евро компенсации с 6% годовых. Латвийская сторона утверждала, что из-за демонтажа пути в 2009-2017 годах LDz потеряла 56,92 млн евро, а LDz Cargo - 25,4 млн евро.

Теперь, как сообщила компания LTG Infra, LDz выдвинула дополнительную претензию. LDz Cargo, по данным литовской стороны, ещё подсчитывает возможный новый ущерб.

«4 сентября 2025 года LTG получила дополнительную претензию от LDz о возмещении ущерба в размере 32,77 млн евро в связи с упущенной выгодой и процентами», - говорится в отчёте LTG Infra за 2025 год.

Литовская сторона запросила методику расчётов и детализацию. Но, по данным LTG Infra, 23 декабря 2025 года LDz ответила, что пока не предоставит эти расчёты. В LTG Infra уже заявили, что не согласны с требованиями и считают их необоснованными.

«LTG запросила методику расчетов и детализацию. 23 декабря 2025 года был получен ответ LDz о том, что расчеты пока предоставлены не будут», - указано в отчёте.

История началась ещё в 2008 году, когда был разобран 19-километровый участок от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяе до Реньге. В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала LTG на 27,87 млн евро. Позже Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск компании, но снизил штраф до 20,069 млн евро.

Суд ЕС пришёл к выводу, что LTG злоупотребила доминирующим положением на рынке грузоперевозок Литвы. Компании не удалось доказать, что путь был в таком состоянии, что его нужно было немедленно и полностью демонтировать.

Литовские железные дороги восстановили участок в конце 2019 года, потратив около 10 млн евро. В начале 2020 года по нему снова пошли грузовые поезда: Orlen Lietuva перевозит по этому маршруту нефтепродукты в Латвию, а от границы грузы принимает LDz.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать