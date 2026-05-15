Рельсы вернули, спор остался: LDz требует ещё 32,8 млн евро

Спор тянется с 2018 года. Тогда LDz и LDz Cargo потребовали от Lietuvos geležinkeliai 82,32 млн евро компенсации с 6% годовых. Латвийская сторона утверждала, что из-за демонтажа пути в 2009-2017 годах LDz потеряла 56,92 млн евро, а LDz Cargo - 25,4 млн евро.

Теперь, как сообщила компания LTG Infra, LDz выдвинула дополнительную претензию. LDz Cargo, по данным литовской стороны, ещё подсчитывает возможный новый ущерб.

«4 сентября 2025 года LTG получила дополнительную претензию от LDz о возмещении ущерба в размере 32,77 млн евро в связи с упущенной выгодой и процентами», - говорится в отчёте LTG Infra за 2025 год.

Литовская сторона запросила методику расчётов и детализацию. Но, по данным LTG Infra, 23 декабря 2025 года LDz ответила, что пока не предоставит эти расчёты. В LTG Infra уже заявили, что не согласны с требованиями и считают их необоснованными.

История началась ещё в 2008 году, когда был разобран 19-километровый участок от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в Мажейкяе до Реньге. В 2017 году Еврокомиссия оштрафовала LTG на 27,87 млн евро. Позже Суд общей юрисдикции ЕС отклонил иск компании, но снизил штраф до 20,069 млн евро.

Суд ЕС пришёл к выводу, что LTG злоупотребила доминирующим положением на рынке грузоперевозок Литвы. Компании не удалось доказать, что путь был в таком состоянии, что его нужно было немедленно и полностью демонтировать.

Литовские железные дороги восстановили участок в конце 2019 года, потратив около 10 млн евро. В начале 2020 года по нему снова пошли грузовые поезда: Orlen Lietuva перевозит по этому маршруту нефтепродукты в Латвию, а от границы грузы принимает LDz.