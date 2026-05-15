Эль-Ниньо может ударить жарой уже в 2026 году

Эль-Ниньо связан с необычным потеплением воды в Тихом океане. Его сильная фаза, которую называют Супер Эль-Ниньо, может усилить жару, засухи, ливни и наводнения.

Климатолог Карло Буонтемпо допустил, что 2026 год может установить новый температурный рекорд. Эксперт ирландской метеослужбы Тидо Земмлер считает, что в 2027 году эффект может оказаться ещё сильнее: атмосфере нужно время, чтобы отреагировать на Эль-Ниньо.

Эксперты также предупреждают о росте риска природных пожаров. Специалист Королевского колледжа в Лондоне Теодор Кипинг заявил, что Эль-Ниньо повышает вероятность экстремальной жары и засухи в Австралии, Канаде, США и Амазонии.

Если сформируется Супер Эль-Ниньо, угроза крупных пожаров может достичь одного из самых высоких уровней за последние годы.