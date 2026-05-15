100 кур для 100 депутатов: зоозащитники требуют запрета клеток

Число выбрали не случайно. 100 кур символизируют 100 депутатов Сейма, от которых зависит судьба законопроекта о запрете содержания кур-несушек в клетках.

После выкупа птиц перевезли во временное помещение, подготовленное специально для них. Там куры впервые смогли почувствовать землю и солнечный свет, свободно передвигаться и расправить крылья.

Этим курам около двух лет. До сих пор всю жизнь они провели в клетках. По данным Dzīvnieku brīvība, в такой системе на одну птицу приходится площадь примерно с лист бумаги формата А4. После перевозки ветеринар Яна Типовска проверила состояние кур. У части птиц обнаружены выдернутые перья, деформированные когти, сломанные крылья и лапы, раны, воспаления и другие последствия длительного содержания в клетках.

«Казалось, они не могли понять, что можно ходить. Но спустя несколько часов мы с радостью наблюдали, как они начинают делать первые шаги по подстилке, осторожно изучать окружающее пространство - делать то, что всю жизнь было им недоступно», - рассказала руководитель общества Катрина Кригере.

В организации подчёркивают, что акция должна стать сигналом политикам. По данным Dzīvnieku brīvība, сейчас в Латвии в клетках содержатся около 2 миллионов кур-несушек - это 46% нынешней отрасли производства яиц. Инициативу о запрете клеточного содержания подписали более 32 000 жителей.

Два крупнейших производителя яиц в Латвии, на долю которых приходится около 95% производства, уже публично пообещали в ближайшие годы полностью отказаться от клеточного содержания.

«Сегодня мы смогли открыть клетки для 100 кур. Этим 100 курам повезло, и они наконец смогут ходить, расправлять крылья и чувствовать землю под лапами, а не бесконечно страдать, стоя тесно прижатыми на решетках. Но за каждой из этих 100 кур стоят еще тысячи других, которых, к сожалению, никто не спасет. Решение - закон, который положит конец жестокой клеточной системе для всех кур. Кур можно содержать в лучших условиях - в птичниках или на свободном выгуле», - заявила Кригере.

Теперь Dzīvnieku brīvība будет искать для всех 100 спасённых кур новые дома в заботливых семьях. Желающих принять птиц приглашают подать заявку на сайте общества.