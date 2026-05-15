100 кур для 100 депутатов: зоозащитники требуют запрета клеток

Редакция PRESS 15 мая, 2026 16:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии общество защиты животных Dzīvnieku brīvība провело акцию по спасению кур-несушек: с одной из клеточных ферм под Ригой выкупили 100 птиц. Акция прошла в четверг, 14 мая.

Число выбрали не случайно. 100 кур символизируют 100 депутатов Сейма, от которых зависит судьба законопроекта о запрете содержания кур-несушек в клетках.

После выкупа птиц перевезли во временное помещение, подготовленное специально для них. Там куры впервые смогли почувствовать землю и солнечный свет, свободно передвигаться и расправить крылья.

Этим курам около двух лет. До сих пор всю жизнь они провели в клетках. По данным Dzīvnieku brīvība, в такой системе на одну птицу приходится площадь примерно с лист бумаги формата А4. После перевозки ветеринар Яна Типовска проверила состояние кур. У части птиц обнаружены выдернутые перья, деформированные когти, сломанные крылья и лапы, раны, воспаления и другие последствия длительного содержания в клетках.

«Казалось, они не могли понять, что можно ходить. Но спустя несколько часов мы с радостью наблюдали, как они начинают делать первые шаги по подстилке, осторожно изучать окружающее пространство - делать то, что всю жизнь было им недоступно», - рассказала руководитель общества Катрина Кригере.

В организации подчёркивают, что акция должна стать сигналом политикам. По данным Dzīvnieku brīvība, сейчас в Латвии в клетках содержатся около 2 миллионов кур-несушек - это 46% нынешней отрасли производства яиц. Инициативу о запрете клеточного содержания подписали более 32 000 жителей.

Два крупнейших производителя яиц в Латвии, на долю которых приходится около 95% производства, уже публично пообещали в ближайшие годы полностью отказаться от клеточного содержания.

«Сегодня мы смогли открыть клетки для 100 кур. Этим 100 курам повезло, и они наконец смогут ходить, расправлять крылья и чувствовать землю под лапами, а не бесконечно страдать, стоя тесно прижатыми на решетках. Но за каждой из этих 100 кур стоят еще тысячи других, которых, к сожалению, никто не спасет. Решение - закон, который положит конец жестокой клеточной системе для всех кур. Кур можно содержать в лучших условиях - в птичниках или на свободном выгуле», - заявила Кригере.

Теперь Dzīvnieku brīvība будет искать для всех 100 спасённых кур новые дома в заботливых семьях. Желающих принять птиц приглашают подать заявку на сайте общества.

Комментарии (0)
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

