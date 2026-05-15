NASA учит космические корабли думать самостоятельно

Причина простая: в космос нельзя просто поставить модный процессор из нового ноутбука и отправить его к Марсу. Там радиация, перепады температур, удары, вибрации и частицы, которые могут сбить электронику с толку. Поэтому NASA годами использует надёжные, но довольно старые и медленные космические компьютеры.

Теперь агентство тестирует новый процессор, который может резко изменить эту картину.

Проект называется High Performance Spaceflight Computing. Это небольшой чип, который помещается в ладони, но устроен как целый компьютер на одном кристалле. NASA сообщает, что он должен дать до 100 раз больше вычислительной мощности, чем нынешние космические компьютеры, а первые испытания показывают результат примерно в 500 раз выше по сравнению с радиационно-стойкими чипами, которые сейчас используются в полётах.

Звучит как обычная технологическая гонка, но в космосе это совсем не про “открыть приложение быстрее”. Для аппарата у Луны, Марса или ещё дальше мощный мозг означает, что он сможет быстрее оценивать обстановку, обрабатывать данные и принимать часть решений без постоянной подсказки с Земли.

Это особенно важно там, где команда с Земли идёт с задержкой. Пока сигнал летит туда и обратно, аппарат уже может оказаться перед скалой, пылевой бурей, сложной посадкой или неожиданной ошибкой. В таких условиях способность “сообразить самому” становится не красивой функцией, а вопросом выживания миссии.

NASA уже гоняет новый чип через жёсткие тесты в Лаборатории реактивного движения в Калифорнии. Его проверяют радиацией, температурой, ударами и сценариями посадки, похожими на реальные космические миссии. По данным агентства, испытания начались в феврале 2026 года, и первые результаты оказались обнадёживающими.

Отдельная деталь почти киношная: в начале тестов инженеры отправили через новый процессор сообщение с темой “Hello Universe”. Такой космический вариант старого программистского “Hello, world”.

Разработкой занимаются NASA JPL и компания Microchip Technology из Аризоны. Чип делают не только мощным, но и радиационно-стойким — то есть рассчитанным на долгие миссии, где ремонтник с отвёрткой точно не прилетит. NASA прямо связывает технологию с будущими автономными аппаратами, миссиями к Луне и Марсу, роверами, орбитальными станциями и глубоким космосом.

Главная интрига в том, что такой процессор может открыть дорогу космическому ИИ. Не в смысле фантастического бунта машины, а в куда более практичном смысле: аппарат сможет сам выбирать важные снимки, быстрее анализировать научные данные, избегать опасности и не ждать, пока люди на Земле разберутся с каждой мелочью.

То есть будущий космический корабль может быть уже не просто дорогой железной коробкой с антенной, которая ждёт команды. Он будет больше похож на самостоятельного исследователя: увидел странный объект, оценил риск, решил, что стоит снять подробнее, и только потом отправил на Землю самое ценное.

Для людей это звучит почти дерзко: мы делаем машины, которые смогут думать в миллионах километров от нас. Для космоса — возможно, это просто следующий логичный шаг.







