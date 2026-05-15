Отец искал пропавшую дочь — и нашёл её голову в подвале: жуткое дело бывшей финалистки “Мисс Швейцария”

Бывшая финалистка конкурса “Мисс Швейцария” Кристина Йоксимович была убита в феврале 2024 года в городе Биннинген, недалеко от Базеля. Ей было 38 лет. По версии обвинения, убийство произошло после того, как женщина заговорила с мужем о разводе.

Когда Кристина не забрала детей из детского сада, тревогу забили родственники. Её отец приехал в дом дочери, где находился её муж. По данным New York Post со ссылкой на материалы суда, мужчина в это время вёл себя спокойно и занимался бытовыми делами, будто ничего не произошло.

Но отец не успокоился и начал искать дочь в доме.

Самая страшная находка ждала его в подвале. Там, по данным суда, он обнаружил голову Кристины. Позже следствие установило, что тело женщины было расчленено.

Обвиняемый — муж погибшей, Марк Рибен. Он сначала утверждал, что действовал в порядке самообороны, а затем якобы запаниковал. Однако следствие эту версию не приняло. В материалах дела говорится, что женщину задушили, а затем тело было расчленено с использованием инструментов и химических веществ.

По данным публикаций, незадолго до гибели супруги обсуждали развод. Именно эта деталь стала одной из ключевых в деле: внешне обычная семейная ссора, по версии обвинения, закончилась убийством.

У пары остались двое детей.

История получила широкий резонанс не только из-за статуса погибшей. Кристина Йоксимович была известна в Швейцарии как бывшая участница конкурса красоты, модель и тренер по подиумной походке. Но в суде теперь обсуждают не её публичную жизнь, а последние часы в собственном доме.

Формально решение ещё должен вынести суд. Но уже сейчас это дело называют одним из самых жутких семейных преступлений последних лет в Швейцарии: отец приехал искать дочь — и оказался первым, кто увидел то, что произошло за закрытыми дверями.

