Отец искал пропавшую дочь — и нашёл её голову в подвале: жуткое дело бывшей финалистки “Мисс Швейцария”

Редакция PRESS 15 мая, 2026 15:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В Швейцарии суд разбирает дело, которое даже для криминальной хроники выглядит как кошмар из закрытого дома.

Бывшая финалистка конкурса “Мисс Швейцария” Кристина Йоксимович была убита в феврале 2024 года в городе Биннинген, недалеко от Базеля. Ей было 38 лет. По версии обвинения, убийство произошло после того, как женщина заговорила с мужем о разводе.

Когда Кристина не забрала детей из детского сада, тревогу забили родственники. Её отец приехал в дом дочери, где находился её муж. По данным New York Post со ссылкой на материалы суда, мужчина в это время вёл себя спокойно и занимался бытовыми делами, будто ничего не произошло.

Но отец не успокоился и начал искать дочь в доме.

Самая страшная находка ждала его в подвале. Там, по данным суда, он обнаружил голову Кристины. Позже следствие установило, что тело женщины было расчленено.

Обвиняемый — муж погибшей, Марк Рибен. Он сначала утверждал, что действовал в порядке самообороны, а затем якобы запаниковал. Однако следствие эту версию не приняло. В материалах дела говорится, что женщину задушили, а затем тело было расчленено с использованием инструментов и химических веществ.

По данным публикаций, незадолго до гибели супруги обсуждали развод. Именно эта деталь стала одной из ключевых в деле: внешне обычная семейная ссора, по версии обвинения, закончилась убийством.

У пары остались двое детей.

История получила широкий резонанс не только из-за статуса погибшей. Кристина Йоксимович была известна в Швейцарии как бывшая участница конкурса красоты, модель и тренер по подиумной походке. Но в суде теперь обсуждают не её публичную жизнь, а последние часы в собственном доме.

Формально решение ещё должен вынести суд. Но уже сейчас это дело называют одним из самых жутких семейных преступлений последних лет в Швейцарии: отец приехал искать дочь — и оказался первым, кто увидел то, что произошло за закрытыми дверями.
 

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

