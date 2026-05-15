Родителей погибшей в Гауе девочки не отправили в тюрьму

Редакция PRESS 15 мая, 2026 15:22

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский районный суд назначил пробационный надзор матери и отчиму пятилетней Эвиты, которая в 2022 году утонула в Гауе после исчезновения на пляже в Сигулде. Решение вынесено почти через 4 года после трагедии.

Суд признал обоих виновными в жестоком обращении с малолетним ребёнком и противоправном причинении смерти по неосторожности. Мать девочки получила пробационный надзор на 4 года, отчим - на 4 года и 6 месяцев.

По версии обвинения, 26 июня 2022 года обвиняемые вместе с детьми, которые воспитывались в их семье, приехали на официальный пляж у Гауи в Сигулде. Они должны были постоянно следить за девочкой и обеспечить её безопасность у реки, но оставили ребёнка без присмотра.

Следствие установило, что взрослые не создали безопасные условия, соответствующие возрасту ребёнка, и не обеспечили подходящее оборудование для безопасного плавания. В результате девочка оказалась в Гауе и утонула.

Прокурор заявила, что удовлетворена назначенным наказанием, поскольку именно о таком решении просила в суде. По её оценке, наказание определено индивидуально для каждого обвиняемого, с учётом их личности, характера деяния и обстоятельств дела.

Пробационный надзор в этом случае признан соразмерным. Во время исполнения наказания мать и отчим должны будут участвовать в программах пробации, направленных на ресоциализацию, без изоляции от общества.

О пропаже пятилетней Эвиты полиция получила сообщение 26 июня 2022 года. К поискам подключились Государственная полиция, другие службы, предприятия, добровольческие организации и более 200 добровольцев. Использовались лодки, техника, дроны и вертолёт Государственной пограничной охраны.

После почти трёх суток поисков, 28 июня, совместный патруль полиции, Земессардзе и добровольцев обнаружил тело девочки в реке между посёлком Гауя и Сигулдой.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

