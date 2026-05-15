Родителей погибшей в Гауе девочки не отправили в тюрьму

Суд признал обоих виновными в жестоком обращении с малолетним ребёнком и противоправном причинении смерти по неосторожности. Мать девочки получила пробационный надзор на 4 года, отчим - на 4 года и 6 месяцев.

По версии обвинения, 26 июня 2022 года обвиняемые вместе с детьми, которые воспитывались в их семье, приехали на официальный пляж у Гауи в Сигулде. Они должны были постоянно следить за девочкой и обеспечить её безопасность у реки, но оставили ребёнка без присмотра.

Следствие установило, что взрослые не создали безопасные условия, соответствующие возрасту ребёнка, и не обеспечили подходящее оборудование для безопасного плавания. В результате девочка оказалась в Гауе и утонула.

Прокурор заявила, что удовлетворена назначенным наказанием, поскольку именно о таком решении просила в суде. По её оценке, наказание определено индивидуально для каждого обвиняемого, с учётом их личности, характера деяния и обстоятельств дела.

Пробационный надзор в этом случае признан соразмерным. Во время исполнения наказания мать и отчим должны будут участвовать в программах пробации, направленных на ресоциализацию, без изоляции от общества.

О пропаже пятилетней Эвиты полиция получила сообщение 26 июня 2022 года. К поискам подключились Государственная полиция, другие службы, предприятия, добровольческие организации и более 200 добровольцев. Использовались лодки, техника, дроны и вертолёт Государственной пограничной охраны.

После почти трёх суток поисков, 28 июня, совместный патруль полиции, Земессардзе и добровольцев обнаружил тело девочки в реке между посёлком Гауя и Сигулдой.