Дроны, серебряная пыль и дождь по заказу: люди снова пытаются управлять небом

В США, в штате Юта, где стремительно мелеет Большое Солёное озеро, проблему решили атаковать почти кинематографическим способом. В небо поднимают дроны, которые распыляют в облаках специальные частицы. Идея звучит просто: подтолкнуть облако к тому, чтобы оно отдало больше снега или дождя.

Главный ингредиент этой погодной кухни — йодид серебра. Его частицы помогают влаге в холодных облаках превращаться в кристаллы льда. Потом они становятся тяжелее и выпадают в виде осадков. По крайней мере, так должна работать схема.

В Юте ставка понятна. Большое Солёное озеро за последние годы резко обмелело. Чем меньше воды остаётся, тем больше высохшего дна открывается ветру. А ветер несёт пыль — вместе с неприятными примесями, включая тяжёлые металлы. Для жителей региона это уже не абстрактная экологическая тревога, а очень конкретный вопрос: чем они будут дышать.

Компания Rainmaker, которая занимается засевом облаков, обещает почти сказочную вещь — помочь вернуть воду в озеро. В ход идут беспилотники, погодные станции, радары и расчёты, где именно облако можно “подтолкнуть”. На фоне засухи такие обещания звучат как реклама будущего: нажали кнопку — пошёл снег.

Но с небом всё не так просто.

Учёные осторожничают: засев облаков не создаёт дождь из пустоты. Нельзя поднять дрон в ясное небо и заказать ливень к обеду. Нужны уже существующие облака, подходящая температура и влага, которая и так находится в атмосфере. Технология может попытаться выжать из такой системы немного больше осадков, но не заменить нормальное управление водой.

И именно здесь начинается самое интересное. Чем сильнее засуха, тем привлекательнее выглядит любая возможность “сделать дождь”. Более 50 стран уже интересуются или инвестируют в подобные технологии. Одни хотят больше снега в горах, другие — дождь для сельского хозяйства, третьи — спасение для пересыхающих водоёмов.

Но у дождя есть одна проблема: он падает не только на карту проекта. Если одна страна начинает активно “разгонять” облака, соседи могут спросить, не украли ли у них воду. А после сильных паводков в интернете тут же появляются версии, что катастрофу “насеяли” самолёты или дроны.

Так технология, которая должна была спасти от засухи, превращается ещё и в фабрику подозрений.

Самое странное, что спорят здесь не о фантастике. Засев облаков существует десятилетиями. Но сейчас он получил новый блеск: дроны, стартапы, датчики, красивые обещания и огромный страх перед нехваткой воды. Там, где раньше говорили о водохранилищах и каналах, теперь обсуждают, можно ли поставить погоду на сервисное обслуживание.

И пока одни видят в этом шанс, другие слышат совсем другой сигнал: если человечество уже пытается выжимать дождь из облаков с помощью дронов, значит, с водой дела действительно стали серьёзными.