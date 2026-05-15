Стартует ЧМ по хоккею: за сутки до первой игры в составе сборной Латвии только 17 человек

Заявки команд на чемпионат мира состоят из 25 игроков — трех вратарей, восьми защитников и 14 нападающих. А в нашей команде лишь 17 игроков - два вратаря, шесть защитников и девять нападающих.

В начальную заявку попали: вратари Кристерс Гудлевскис и Марекс Митенс, защитники Албертс Шмитс, Артурс Анджанс, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Робертс Мамчицс и Кристапс Зиле, нападающие Мартиньш Дзиеркалс, Рудолфс Балцерс, Томс Андерсонс, Сандис Вилманис, Оскарс Лапинскис, Денис Смирновс, Филипс Бунцис, Оскарс Батня и Харалдс Эгле.

Таким образом, заявка команды на ЧМ еще может пополниться восемью игроками.

Сборная Латвии отправилась из Риги в Цюрих 13 мая, за два дня до старта ЧМ-2026. На турнир поехали 25 игроков. Возможно, по ходу турнира к сборной присоединится нападающий Эдуард Тралмакс из АХЛ.

Первую игру Латвия проведет 16 мая против швейцарцев.