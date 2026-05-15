Стартует ЧМ по хоккею: за сутки до первой игры в составе сборной Латвии только 17 человек

Редакция PRESS 15 мая, 2026 13:15

Стартует Чемпионат мира по хоккею, в котором первую игру Латвия сыграет уже 16 мая. Однако главный тренер нашей сборной включил в заявку на турнир всего 17 игроков из 25 возможных.

Заявки команд на чемпионат мира состоят из 25 игроков — трех вратарей, восьми защитников и 14 нападающих. А в нашей команде лишь 17 игроков - два вратаря, шесть защитников и девять нападающих.

В начальную заявку попали: вратари Кристерс Гудлевскис и Марекс Митенс, защитники Албертс Шмитс, Артурс Анджанс, Оскарс Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Робертс Мамчицс и Кристапс Зиле, нападающие Мартиньш Дзиеркалс, Рудолфс Балцерс, Томс Андерсонс, Сандис Вилманис, Оскарс Лапинскис, Денис Смирновс, Филипс Бунцис, Оскарс Батня и Харалдс Эгле.

Таким образом, заявка команды на ЧМ еще может пополниться восемью игроками.

Сборная Латвии отправилась из Риги в Цюрих 13 мая, за два дня до старта ЧМ-2026. На турнир поехали 25 игроков. Возможно, по ходу турнира к сборной присоединится нападающий Эдуард Тралмакс из АХЛ.

Первую игру Латвия проведет 16 мая против швейцарцев.

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

