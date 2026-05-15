В Литве с вертолетом ищут грабителя банкоматов из Латвии

В тот же день около 12:30 в Пасвальском районе, в окрестностях деревни Кряушишкяй, упомянутый автомобиль был найден в поле. Подозреваемые в кражах из банкоматов скрылись.

К поиску подозреваемых был привлечен вертолет пограничной службы, введен план „Перехват“.

В тот же день около 13:00 в Кедайнском районе, в деревне Скярдикай, был остановлен автомобиль Volkswagen Tiguan, за рулем которого находился мужчина 1985 года рождения. Есть подозрения, что он причастен к краже денег в Латвии. Задержанный помещен под стражу, ведется розыск остальных подозреваемых.

Обстоятельства выясняются. Начаты досудебные расследования.