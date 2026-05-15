Пошёл гулять по берегу — и не вернулся: чем пугают пляжи Франции

Опасность выглядит почти безобидно. После отлива на песке остаются широкие полосы зелёных водорослей. Иногда их так много, что берег словно накрывает ярким ковром. С виду — просто часть пейзажа. На деле всё становится куда мрачнее, когда эта масса начинает гнить.

При разложении водоросли выделяют сероводород — токсичный газ с хорошо знакомым запахом тухлых яиц. В больших концентрациях он опасен не только для животных, но и для людей. Именно поэтому тема “зелёных приливов” во Франции всплывает снова и снова — вместе с историями о погибших кабанах, собаках, лошадях и.. людях.

Особенно часто говорят о Бретани, где такие водоросли годами накапливаются на отдельных участках побережья. Проблема давно перестала быть просто экологической странностью. Во Франции её связывают и с сельскохозяйственным загрязнением, и с тем, как медленно власти реагировали на предупреждения.

Тревогу усиливают конкретные случаи. Одна из самых страшных историй связана с 50-летним бегуном: он вышел на утреннюю пробежку по побережью Бретани, а нашли его уже мёртвым — в зоне, где гнили зелёные водоросли

Парадокс в том, что смертельная угроза здесь не выглядит как что-то явно пугающее. Это не шторм, не обрыв, не огромные волны. Просто берег, по которому люди привыкли гулять. Просто зелёная полоса на песке. Просто место, где хочется пройтись ближе к воде.

Именно это делает историю особенно жуткой. Турист видит красивый пляж. Местный житель — привычный пейзаж. А специалисты напоминают: если на берегу лежат огромные массы водорослей, особенно в жару и в местах их скопления, такая прогулка может оказаться совсем не безобидной.

Франция борется с этой проблемой уже не первый год, но сами пляжи от этого не перестают выглядеть открыточно. Возможно, именно поэтому история “смертельных водорослей” и цепляет так сильно: иногда самый опасный пейзаж выглядит почти слишком красиво.