Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Пошёл гулять по берегу — и не вернулся: чем пугают пляжи Франции

Редакция PRESS 15 мая, 2026 12:36

Всюду жизнь 0 комментариев

Французское побережье обычно продаёт одну и ту же мечту: ветер с моря, длинный пустой берег, прогулка вдоль воды и ощущение, что здесь лучшее место в мире. Но в Бретани есть пляжи, где обычная прогулка может закончиться совсем не по-курортному.

Опасность выглядит почти безобидно. После отлива на песке остаются широкие полосы зелёных водорослей. Иногда их так много, что берег словно накрывает ярким ковром. С виду — просто часть пейзажа. На деле всё становится куда мрачнее, когда эта масса начинает гнить.

При разложении водоросли выделяют сероводород — токсичный газ с хорошо знакомым запахом тухлых яиц. В больших концентрациях он опасен не только для животных, но и для людей. Именно поэтому тема “зелёных приливов” во Франции всплывает снова и снова — вместе с историями о погибших кабанах, собаках, лошадях и..  людях.

Особенно часто говорят о Бретани, где такие водоросли годами накапливаются на отдельных участках побережья. Проблема давно перестала быть просто экологической странностью. Во Франции её связывают и с сельскохозяйственным загрязнением, и с тем, как медленно власти реагировали на предупреждения.

Тревогу усиливают конкретные случаи. Одна из самых страшных историй связана с 50-летним бегуном: он вышел на утреннюю пробежку по побережью Бретани, а нашли его уже мёртвым — в зоне, где гнили зелёные водоросли

Парадокс в том, что смертельная угроза здесь не выглядит как что-то явно пугающее. Это не шторм, не обрыв, не огромные волны. Просто берег, по которому люди привыкли гулять. Просто зелёная полоса на песке. Просто место, где хочется пройтись ближе к воде.

Именно это делает историю особенно жуткой. Турист видит красивый пляж. Местный житель — привычный пейзаж. А специалисты напоминают: если на берегу лежат огромные массы водорослей, особенно в жару и в местах их скопления, такая прогулка может оказаться совсем не безобидной.

Франция борется с этой проблемой уже не первый год, но сами пляжи от этого не перестают выглядеть открыточно. Возможно, именно поэтому история “смертельных водорослей” и цепляет так сильно: иногда самый опасный пейзаж выглядит почти слишком красиво.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать