Учёные раскрыли странный трюк CO₂: он греет Землю снизу, но охлаждает небо сверху

И это не опровержение климатических изменений. Наоборот, учёные давно считают такое охлаждение одним из их характерных следов.

Исследователи Колумбийского университета объяснили, почему так происходит. У поверхности CO₂ удерживает тепло, которое иначе уходило бы в космос. Но высоко в атмосфере условия другие: там молекулы CO₂ помогают излучать часть энергии наружу, в космос.

Команда описала особую зону инфракрасного излучения — её назвали “Goldilocks zone”, то есть область, где условия оказываются “в самый раз”. По мере роста концентрации CO₂ эта зона расширяется, и стратосфера эффективнее сбрасывает тепло.

С середины 1980-х стратосфера уже охладилась примерно на 2°C. По расчётам исследователей, каждое удвоение концентрации CO₂ может давать до 8°C охлаждения у верхней границы стратосферы. Об этом сообщает Columbia Climate School; исследование опубликовано в Nature Geoscience.

Самое коварное в этой физике — охлаждение сверху не спасает от нагрева снизу. Более холодная стратосфера в итоге меняет баланс излучения так, что нижняя атмосфера удерживает больше тепла.

Получается почти климатический фокус: наверху становится холоднее именно потому, что внизу становится жарче.







