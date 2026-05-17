«Мы точно в столице?» Рижане жалуются на грязь и пыль на бульваре Александра Грина

Местные жители неоднократно обращались в Рижскую думу с просьбой привести бульвар в порядок. Вита Логина, проживающая в Агенскалнсе, пояснила съёмочной группе, с какими проблемами сталкиваются жильцы домов на бульваре Александра Грина: "Население страдает от пыли, рисков для безопасности и систематического бездействия, необходимы улучшения. На дороге нет тротуара или выделенной зоны для пешеходов. В конце дороги установлены блоки, но они не останавливают движение, поскольку дорога используется для объезда пробок".

В результате переписки с самоуправлением жильцы получили обещание, что в апреле-мае, когда будет подходящая погода, дорогу обработают специальным средством от пыли, но вплоть до начала мая ничего сделано не было.

В Рижской думе поясняют, что ожидается дождливая погода, потому что тогда средство лучше срабатывает, и подтверждают, что в начале мая работы всё же были проведены.

Финансирование на обработку от пыли доступно дважды в год. Однако местные жители хотели бы более существенных перемен. В микрорайон за последние годы было сделано много вложений - обновлён парк, установлено колесо обозрения, но единственную дорогу, которой пользуются и жильцы окрестных домов, и посетители парка, не могут привести в порядок годами.

Встреченный съёмочной группой Зигмарс признал, что бульвар Александра Грина - это центр Агенскалнса, но эту пыльную дорогу трудно назвать улицей. К тому же поблизости расположена гостиница, где останавливаются иностранные туристы. Зигмарс считает, что люди в столице заслужили чего-то более удобного, чем песчаная дорога: "Это не похоже на бульвар. Напрашивается вопрос - мы точно в столице находимся?".

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле рассказала, что бульвар включён в программу развития: "В этом году планируется проектировать улицу до ул. Ауглю - заменить покрытие, проектировать и создать автостоянки около бульвара Узварас, привести этот участок в порядок". Однако прогноза, когда могут быть начаты работы, не последовало.

На участке за ул. Ауглю замена покрытия не планируется вообще, поскольку это, дескать, вообще не дорога, а зелёная зона, по которой ездят нелегально, и самоуправление будет искать решение, как эту езду ограничить.

Тендер на проектировочные работы будет объявлен в ближайшее время, его срок - 12 месяцев. После этого могут быть начаты ремонтные работы - если будут средства. Ясно, что здесь будут обустроены стоянки, улица станет тупиком и, возможно, будет расширена зелёная зона.

