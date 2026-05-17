«Мы точно в столице?» Рижане жалуются на грязь и пыль на бульваре Александра Грина

17 мая, 2026 09:07

Бульвар с таким названием непосредственно примыкает к парку Победы, один из его участков до сих пор не заасфальтирован, это создаёт проблемы для местных жителей, сообщает программа ЛТВ 4. studija.

Местные жители неоднократно обращались в Рижскую думу с просьбой привести бульвар в порядок. Вита Логина, проживающая в Агенскалнсе, пояснила съёмочной группе, с какими проблемами сталкиваются жильцы домов на бульваре Александра Грина: "Население страдает от пыли, рисков для безопасности и систематического бездействия, необходимы улучшения. На дороге нет тротуара или выделенной зоны для пешеходов. В конце дороги установлены блоки, но они не останавливают движение, поскольку дорога используется для объезда пробок".

В результате переписки с самоуправлением жильцы получили обещание, что в апреле-мае, когда будет подходящая погода, дорогу обработают специальным средством от пыли, но вплоть до начала мая ничего сделано не было.

В Рижской думе поясняют, что ожидается дождливая погода, потому что тогда средство лучше срабатывает, и подтверждают, что в начале мая работы всё же были проведены.

Финансирование на обработку от пыли доступно дважды в год. Однако местные жители хотели бы более существенных перемен. В микрорайон за последние годы было сделано много вложений - обновлён парк, установлено колесо обозрения, но единственную дорогу, которой пользуются и жильцы окрестных домов, и посетители парка, не могут привести в порядок годами.

Встреченный съёмочной группой Зигмарс признал, что бульвар Александра Грина - это центр Агенскалнса, но эту пыльную дорогу трудно назвать улицей. К тому же поблизости расположена гостиница, где останавливаются иностранные туристы. Зигмарс считает, что люди в столице заслужили чего-то более удобного, чем песчаная дорога: "Это не похоже на бульвар. Напрашивается вопрос - мы точно в столице находимся?".

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле рассказала, что бульвар включён в программу развития: "В этом году планируется проектировать улицу до ул. Ауглю - заменить покрытие, проектировать и создать автостоянки около бульвара Узварас, привести этот участок в порядок". Однако прогноза, когда могут быть начаты работы, не последовало.

На участке за ул. Ауглю замена покрытия не планируется вообще, поскольку это, дескать, вообще не дорога, а зелёная зона, по которой ездят нелегально, и самоуправление будет искать решение, как эту езду ограничить.

Тендер на проектировочные работы будет объявлен в ближайшее время, его срок - 12 месяцев. После этого могут быть начаты ремонтные работы - если будут средства. Ясно, что здесь будут обустроены стоянки, улица станет тупиком и, возможно, будет расширена зелёная зона.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

