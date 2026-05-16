В Иманте пойман преследовавший школьников извращенец: но он даже не арестован!

Как сообщили в полиции, информация о подозрительном поведении мужчины среднего возраста поступила от местных жителей. Очевидцы заметили, что возле одной из школ мужчина занимался самоудовлетворением, находясь в непосредственной близости от несовершеннолетних.

После получения первого сигнала правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия. Однако уже на следующий день, 13 мая, около 19:00 в полицию поступило повторное сообщение — мужчина вновь появился у той же школы и продолжил противоправные действия.

Сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого, и 14 мая мужчина 1977 года рождения был задержан.

По данным полиции, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не имеет судимостей. После задержания по месту жительства мужчины был проведён обыск, в ходе которого изъят компьютер для проведения технической экспертизы.

По факту произошедшего возбужден уголовный процесс. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на развращение несовершеннолетнего лица младше 16 лет — по части 1 статьи 162 и части 4 статьи 15 Уголовного закона Латвии.

За подобное преступление предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы с последующим пробационным надзором сроком до пяти лет.

На время следствия к задержанному применена мера пресечения — полицейский надзор с ограничением передвижения. Мужчина обязан находиться по месту жительства с 22:00 до 08:00, а также регулярно отмечаться в полиции.