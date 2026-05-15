Новая Maxima XX в Пурвциемсе: в чем уникальность? 15 мая, 2026 17:23

14 мая распахнул двери магазин Maxima XX на улице Стирну, 25. Открытие получилось многолюдным и даже праздничным: жители района ждали этого события и проявили к нему заметный интерес.

Магазин - еще более современный, чем его собратья! В реализацию этого проекта инвестировано более 7,5 млн евро. Кстати, с его появлением Рига получила сразу 48 дополнительных рабочих мест.

Чтобы покупателям и жителям района стало удобнее передвигаться по району и добираться до нового магазина, компания благоустроила прилегающую территорию и реализовала ряд важных инфраструктурных улучшений. В том числе был реконструирован перекрёсток улиц Стирну и Пуцес - для оптимизации транспортного потока, а также появились дополнительные пешеходные переходы.

Особое внимание в магазине уделено устойчивым и энергоэффективным решениям: объект получил энергосертификат класса А и стал самым экологичным магазином Maxima Latvija в Риге.

«Открытие нового магазина в Пурвциемсе - особенно значимое событие для нас, поскольку оно проходит в год 25-летия Maxima Latvija и одновременно знаменует открытие уже 172-го магазина сети в Латвии. При создании этого магазина мы уделили особое внимание устойчивым решениям, позволяющим экономить ресурсы в долгосрочной перспективе и направлять высвобожденные таким образом средства на обеспечение низких цен для покупателей.

В целом новый магазин задуман как современное и удобное место для покупок для жителей Пурвциемса и близлежащих районов. Большое внимание уделено ассортименту, чтобы обеспечить широкий выбор товаров повседневного спроса в одном месте. Особый акцент сделан и на свежих продуктах - овощах, фруктах, мясе и молочной продукции. Ассортимент также дополняют различные деликатесы собственной марки Meistara Marka», - уточняет коммерческий директор Maxima Latvija Арта Эвелина Тимермане.

В магазине внедрены современные и устойчивые технологические решения, которые позволят эффективно управлять эксплуатацией здания, сократить потребление энергоресурсов и обеспечить высокий уровень энергоэффективности, что подтверждает присвоенный объекту энергосертификат класса А. Для отопления и нагрева воды здесь будет использоваться тепло, вырабатываемое холодильным оборудованием. Кроме того, в здании установлена система вентиляции с рекуперацией тепла и энергоэффективное LED-освещение.

Общая площадь нового магазина превышает 2700 м². Основную часть здания занимает просторный современный торговый зал с широким ассортиментом товаров и удобными возможностями оплаты. Здесь оборудовано 16 касс, в том числе 12 касс самообслуживания. Остальная часть помещений предназначена для склада и бытовых нужд сотрудников.

С учётом потребностей городской мобильности возле магазина оборудованы парковки для 58 велосипедов и 85 автомобилей. Дополнительно обновлено покрытие ещё на 45 прилегающих парковочных местах, а также предусмотрено место для установки в ближайшем будущем двух станций зарядки электромобилей.

Позаботились также о владельцах домашних животных: рядом с магазином оборудованы две специальные зоны, где во время покупок можно безопасно и удобно оставить питомца.

Катя МАКС.

Справка. Строительные работы выполняла компания Bukoteks, строительный надзор осуществляла Alteh Building, автором проекта и ответственным за авторский надзор выступила компания Dual Arhitekti.