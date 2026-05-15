Латвия тонет летом: 115 погибших у воды каждый год. Как не пополнить списк?

Большинство погибших - мужчины. На них приходится 77% всех случаев утопления. Ещё один тревожный фактор - алкоголь: 66% утонувших находились в состоянии опьянения. По данным страхового общества ERGO, несчастные случаи происходят не только на море, реках и озёрах, но и в прудах возле домов.

«Алкоголь часто присутствует при очень тяжёлых происшествиях - мы получали заявления на страховые выплаты по несчастным случаям, когда после утопления в реках или озёрах в крови погибших обнаруживалось от 1 до 3,7 промилле этилового спирта», - рассказала директор департамента урегулирования убытков ERGO Санита Рубене.

По её словам, особенно безрассудно ведут себя мужчины. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии показывают, что 82% утонувших в состоянии алкогольного опьянения за последние годы были мужчинами.

Лето остаётся самым опасным периодом. На июнь, июль и август приходится 44% всех случаев утопления за год. В этот же период страховщики регулярно получают заявления из-за травм после прыжков в воду вниз головой. Часто люди не проверяют глубину и безопасность водоёма, а последствия бывают тяжёлыми и необратимыми.

Ещё одна летняя проблема - резаные раны стоп. Их получают и дети, и взрослые, когда наступают в воде на стекло, острые раковины или другие предметы.

Эксперты призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать в воду в незнакомых местах, не заходить в воду в одиночку и не переоценивать свои силы. За детьми нужно следить постоянно - даже на мелководье и рядом с надувными аттракционами.

При поездках на лодке, SUP-доске или во время рыбалки необходимо использовать спасательные жилеты. На отдыхе за границей лучше выбирать контролируемые пляжи и соблюдать предупреждения о течениях, медузах и других рисках.