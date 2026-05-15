Латвия тонет летом: 115 погибших у воды каждый год. Как не пополнить списк?

Редакция PRESS 15 мая, 2026 17:58

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением тёплой погоды в Латвии начинается купальный сезон, но отдых у воды каждый год заканчивается трагедиями. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии за 2020-2024 годы, в стране в среднем тонут 115 человек в год. Это один из самых высоких показателей в Европе.

Большинство погибших - мужчины. На них приходится 77% всех случаев утопления. Ещё один тревожный фактор - алкоголь: 66% утонувших находились в состоянии опьянения. По данным страхового общества ERGO, несчастные случаи происходят не только на море, реках и озёрах, но и в прудах возле домов.

«Алкоголь часто присутствует при очень тяжёлых происшествиях - мы получали заявления на страховые выплаты по несчастным случаям, когда после утопления в реках или озёрах в крови погибших обнаруживалось от 1 до 3,7 промилле этилового спирта», - рассказала директор департамента урегулирования убытков ERGO Санита Рубене.

По её словам, особенно безрассудно ведут себя мужчины. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии показывают, что 82% утонувших в состоянии алкогольного опьянения за последние годы были мужчинами.

Лето остаётся самым опасным периодом. На июнь, июль и август приходится 44% всех случаев утопления за год. В этот же период страховщики регулярно получают заявления из-за травм после прыжков в воду вниз головой. Часто люди не проверяют глубину и безопасность водоёма, а последствия бывают тяжёлыми и необратимыми.

Ещё одна летняя проблема - резаные раны стоп. Их получают и дети, и взрослые, когда наступают в воде на стекло, острые раковины или другие предметы.

Эксперты призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать в воду в незнакомых местах, не заходить в воду в одиночку и не переоценивать свои силы. За детьми нужно следить постоянно - даже на мелководье и рядом с надувными аттракционами.

При поездках на лодке, SUP-доске или во время рыбалки необходимо использовать спасательные жилеты. На отдыхе за границей лучше выбирать контролируемые пляжи и соблюдать предупреждения о течениях, медузах и других рисках.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

