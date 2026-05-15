Вопросы о целесообразности таких командировок оппозиционные депутаты подняли 22 апреля на заседании Рижской думы. Тогда рассматривался рабочий план Рижского агентства памятников на 2026 год.

Председатель Комиссии Рижской думы по городскому развитию Эдгарс Бергхолцс из «Объединённого списка» и руководитель Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня обсудили бюджет агентства и решили отменить ранее запланированную поездку сотрудников на конференцию.

Причина - прогнозируемые расходы оказались очень высокими и несоразмерными. На командировки на конференцию, организованную Ассоциацией значимых кладбищ Европы, планировалось потратить около 20 000 евро.

Поездку готовили ещё до того, как Страутиня вступила в должность руководителя агентства.