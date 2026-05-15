Посмотреть на кладбища за 20 тысяч. Поездку чиновников в Турин отменили из-за цены (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2026 17:55

Новости Латвии

Рижское агентство памятников отменило запланированную командировку в Турин из-за слишком высоких расходов. Как сообщает LETA со ссылкой на отдел внешней коммуникации Рижской думы, поездка должна была состояться в Италию на конференцию Ассоциации значимых кладбищ Европы.

Вопросы о целесообразности таких командировок оппозиционные депутаты подняли 22 апреля на заседании Рижской думы. Тогда рассматривался рабочий план Рижского агентства памятников на 2026 год.

Председатель Комиссии Рижской думы по городскому развитию Эдгарс Бергхолцс из «Объединённого списка» и руководитель Рижского агентства памятников Агнесе Страутиня обсудили бюджет агентства и решили отменить ранее запланированную поездку сотрудников на конференцию.

Причина - прогнозируемые расходы оказались очень высокими и несоразмерными. На командировки на конференцию, организованную Ассоциацией значимых кладбищ Европы, планировалось потратить около 20 000 евро.

Поездку готовили ещё до того, как Страутиня вступила в должность руководителя агентства.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

