По его словам, сейчас Москва направляет против Украины «90% своих боевых возможностей», но после завершения войны будет пытаться изменить баланс сил, демонстрировать мощь и создавать проблемы НАТО.

«Это особенно актуально для Балтийского региона», - заявил Смит на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, посвящённом угрозам безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

В Вашингтоне считают, что риск для Балтии может резко вырасти, если в Украине будет достигнуто перемирие или соглашение о завершении войны. Глава подкомитета по европейским делам, республиканец Кит Селф, заявил, что Россия уже восстанавливает военный потенциал, не прекращая войну против Украины.

«Когда эта война закончится, существует реальный риск, что Россия может разместить свои закалённые в боях войска у границ Балтийских государств», - предупредил Селф.

Он добавил, что окончание конфликта в Украине не снизит российскую угрозу: Москва может просто направить её в другую сторону.

Смит также указал на кибератаки, саботаж и гибридные операции против Балтийского региона. По его словам, Россия уже использует такие методы, чтобы давить на союзников по НАТО.

Американские законодатели обеих партий назвали Латвию, Литву и Эстонию примером для других стран НАТО из-за высокого уровня расходов на оборону и поддержки Украины. Смит подчеркнул, что все три страны идут к выполнению требования президента США Дональда Трампа выделять на оборону 5% ВВП, а Латвия первой среди стран НАТО юридически закрепила такое обязательство.

С 2022 года страны Балтии передали Украине значительную часть своих оборонных бюджетов. Демократ Билл Китинг заявил, что их совокупная помощь Киеву составляет около 13% годовых оборонных расходов.

«Чтобы достичь уровня пожертвований Эстонии Украине по отношению к её ВВП, США должны были бы предоставить Киеву помощь более чем на триллион долларов», - сказал Китинг.

Смит назвал страны Балтии одними из самых надёжных союзников США и НАТО в Европе. Среди мер сдерживания он выделил размещение немецкой бригады в Литве, воздушное патрулирование НАТО и многонациональные боевые группы в каждой из стран Балтии.

При этом Смит признал, что поставки некоторых видов боеприпасов странам Балтии задержались из-за войны США против Ирана. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы возобновить их как можно быстрее.

Отдельно на слушаниях обсуждались кибератаки, дроны, диверсии против подводной инфраструктуры и дезинформация, в которых обвиняют Россию и Белоруссию. Смит заявил, что НАТО и страны Балтии всё больше концентрируются на защите от беспилотников и киберопераций, используя опыт войны в Украине.

«Латвия, например, является крупнейшим производителем беспилотников в Европе после Украины», - утверждал Смит.

По его словам, страны Балтии также сокращают зависимость от России и Китая. В феврале 2025 года они прекратили импорт российской энергии и теперь около 80% используемого сжиженного природного газа закупают у США.

Смит заявил, что Украина вряд ли станет полагаться на обещания Владимира Путина в случае мирного соглашения.

«Я определённо сомневаюсь, что Украина доверяла бы словам Путина в рамках соглашения», - сказал он.