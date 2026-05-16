Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

США предупредили: конец войны в Украине опасен для стран Балтии (2)

Редакция PRESS 16 мая, 2026 09:33

Важно 2 комментариев

Scanpix: © Milo Hess/ZUMA Press Wire)

После окончания войны в Украине Россия, вероятнее всего, перегруппирует свои силы и перебросит их к восточному флангу НАТО. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Смит.

По его словам, сейчас Москва направляет против Украины «90% своих боевых возможностей», но после завершения войны будет пытаться изменить баланс сил, демонстрировать мощь и создавать проблемы НАТО.

«Это особенно актуально для Балтийского региона», - заявил Смит на заседании подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, посвящённом угрозам безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

В Вашингтоне считают, что риск для Балтии может резко вырасти, если в Украине будет достигнуто перемирие или соглашение о завершении войны. Глава подкомитета по европейским делам, республиканец Кит Селф, заявил, что Россия уже восстанавливает военный потенциал, не прекращая войну против Украины.

«Когда эта война закончится, существует реальный риск, что Россия может разместить свои закалённые в боях войска у границ Балтийских государств», - предупредил Селф.

Он добавил, что окончание конфликта в Украине не снизит российскую угрозу: Москва может просто направить её в другую сторону.

Смит также указал на кибератаки, саботаж и гибридные операции против Балтийского региона. По его словам, Россия уже использует такие методы, чтобы давить на союзников по НАТО.

Американские законодатели обеих партий назвали Латвию, Литву и Эстонию примером для других стран НАТО из-за высокого уровня расходов на оборону и поддержки Украины. Смит подчеркнул, что все три страны идут к выполнению требования президента США Дональда Трампа выделять на оборону 5% ВВП, а Латвия первой среди стран НАТО юридически закрепила такое обязательство.

С 2022 года страны Балтии передали Украине значительную часть своих оборонных бюджетов. Демократ Билл Китинг заявил, что их совокупная помощь Киеву составляет около 13% годовых оборонных расходов.

«Чтобы достичь уровня пожертвований Эстонии Украине по отношению к её ВВП, США должны были бы предоставить Киеву помощь более чем на триллион долларов», - сказал Китинг.

Смит назвал страны Балтии одними из самых надёжных союзников США и НАТО в Европе. Среди мер сдерживания он выделил размещение немецкой бригады в Литве, воздушное патрулирование НАТО и многонациональные боевые группы в каждой из стран Балтии.

При этом Смит признал, что поставки некоторых видов боеприпасов странам Балтии задержались из-за войны США против Ирана. По его словам, Вашингтон работает над тем, чтобы возобновить их как можно быстрее.

Отдельно на слушаниях обсуждались кибератаки, дроны, диверсии против подводной инфраструктуры и дезинформация, в которых обвиняют Россию и Белоруссию. Смит заявил, что НАТО и страны Балтии всё больше концентрируются на защите от беспилотников и киберопераций, используя опыт войны в Украине.

«Латвия, например, является крупнейшим производителем беспилотников в Европе после Украины», - утверждал Смит.

По его словам, страны Балтии также сокращают зависимость от России и Китая. В феврале 2025 года они прекратили импорт российской энергии и теперь около 80% используемого сжиженного природного газа закупают у США.

Смит заявил, что Украина вряд ли станет полагаться на обещания Владимира Путина в случае мирного соглашения.

«Я определённо сомневаюсь, что Украина доверяла бы словам Путина в рамках соглашения», - сказал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Важно 23:10

Важно 2 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Важно 2 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

Мир 19:18

Мир 2 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Важно 19:17

Важно 2 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Важно 2 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Важно 2 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 2 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать