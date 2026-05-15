Гигантские пауки селятся у дорог — учёные измерили им пульс и удивились

Редакция PRESS 15 мая, 2026 17:15

Животные 0 комментариев

Большой паук на заправке — уже само по себе зрелище не для слабонервных. Но в США таких пауков всё чаще находят не в тихих лесах, а рядом с машинами, светофорами, парковками и шумными трассами.

Речь о пауках джоро — ярких крупных пауках азиатского происхождения, которые появились в США больше десяти лет назад и с тех пор успели стать местной страшилкой. Самки строят большие блестящие сети, иногда прямо там, где человек меньше всего ждёт встретить “соседа”: у бензоколонки, возле дорожных фонарей или рядом с многополосной дорогой.

На первый взгляд это странно. Постоянный шум, вибрация, поток машин — не самое уютное место для создания паучьего дома. Тем более что прежние исследования показывали: эти пауки довольно пугливые и легко замирают от испуга. Но они всё равно прекрасно устраиваются в городских местах.

Чтобы понять, как они это выдерживают, учёные решили сделать почти медицинский эксперимент: измерить паукам сердцебиение.

Пауков джоро и их родственников, золотых шёлковых пауков, собрали в разных местах штата Джорджия — одних у шумных дорог, других в более спокойных зонах. Затем в лаборатории им включали шум, похожий на гул транспорта, и снимали на камеру, как двигается брюшко паука. Именно по этим микроскопическим движениям можно увидеть, как бьётся его сердце.

Оказалось, паучье сердце не такое уж чужое человеку. У этих видов обычный ритм может быть примерно 50–100 ударов в минуту, то есть не невероятно далеко от человеческого. А когда паук испытывает стресс, сердце начинает биться быстрее.

И вот тут выяснилось главное: шум дороги пауков всё-таки напрягает. Их сердцебиение учащалось. Но реакция оказалась довольно умеренной. То есть им неприятно, но не настолько, чтобы они бросали свои сети и бежали подальше от цивилизации.

Именно это может объяснять, почему пауки джоро так успешно осваивают города. Там шумно, грязно, всё вибрирует, мимо постоянно проходят люди и проезжают машины. Но если вид способен терпеть такой фон, он получает почти элитную недвижимость: фонари, заборы, навесы, парковки и места, где полно насекомых.

Есть ещё одна интригующая деталь. Пауки чувствуют мир не так, как люди. Для них важен не только звук в воздухе, но и вибрации — по паутине, опоре, поверхности, на которой они сидят. То есть у дороги они получают двойную порцию городского шума. И всё равно остаются.

Учёные предполагают, что некоторые пауки могут даже менять свойства своих сетей так, чтобы лучше справляться с шумной средой. Это пока не финальный ответ, но идея красивая: паутина может быть не просто ловушкой, а ещё и своеобразным амортизатором городской жизни.

Для людей хорошая новость в том, что пауки джоро выглядят страшнее, чем обычно опасны. Они крупные, яркие, строят огромные сети и отлично подходят для панических заголовков, но серьёзной угрозой для человека не считаются. Проблема скорее экологическая: это инвазивный вид, и учёные следят, как он влияет на местных пауков и насекомых.

Но сама картина всё равно впечатляет: где-то над оживлённой трассой висит огромная блестящая сеть, под ней ревут машины, а в центре сидит паук с учащённым пульсом — и, похоже, решает, что жить можно.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

