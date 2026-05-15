Гигантские пауки селятся у дорог — учёные измерили им пульс и удивились

Речь о пауках джоро — ярких крупных пауках азиатского происхождения, которые появились в США больше десяти лет назад и с тех пор успели стать местной страшилкой. Самки строят большие блестящие сети, иногда прямо там, где человек меньше всего ждёт встретить “соседа”: у бензоколонки, возле дорожных фонарей или рядом с многополосной дорогой.

На первый взгляд это странно. Постоянный шум, вибрация, поток машин — не самое уютное место для создания паучьего дома. Тем более что прежние исследования показывали: эти пауки довольно пугливые и легко замирают от испуга. Но они всё равно прекрасно устраиваются в городских местах.

Чтобы понять, как они это выдерживают, учёные решили сделать почти медицинский эксперимент: измерить паукам сердцебиение.

Пауков джоро и их родственников, золотых шёлковых пауков, собрали в разных местах штата Джорджия — одних у шумных дорог, других в более спокойных зонах. Затем в лаборатории им включали шум, похожий на гул транспорта, и снимали на камеру, как двигается брюшко паука. Именно по этим микроскопическим движениям можно увидеть, как бьётся его сердце.

Оказалось, паучье сердце не такое уж чужое человеку. У этих видов обычный ритм может быть примерно 50–100 ударов в минуту, то есть не невероятно далеко от человеческого. А когда паук испытывает стресс, сердце начинает биться быстрее.

И вот тут выяснилось главное: шум дороги пауков всё-таки напрягает. Их сердцебиение учащалось. Но реакция оказалась довольно умеренной. То есть им неприятно, но не настолько, чтобы они бросали свои сети и бежали подальше от цивилизации.

Именно это может объяснять, почему пауки джоро так успешно осваивают города. Там шумно, грязно, всё вибрирует, мимо постоянно проходят люди и проезжают машины. Но если вид способен терпеть такой фон, он получает почти элитную недвижимость: фонари, заборы, навесы, парковки и места, где полно насекомых.

Есть ещё одна интригующая деталь. Пауки чувствуют мир не так, как люди. Для них важен не только звук в воздухе, но и вибрации — по паутине, опоре, поверхности, на которой они сидят. То есть у дороги они получают двойную порцию городского шума. И всё равно остаются.

Учёные предполагают, что некоторые пауки могут даже менять свойства своих сетей так, чтобы лучше справляться с шумной средой. Это пока не финальный ответ, но идея красивая: паутина может быть не просто ловушкой, а ещё и своеобразным амортизатором городской жизни.

Для людей хорошая новость в том, что пауки джоро выглядят страшнее, чем обычно опасны. Они крупные, яркие, строят огромные сети и отлично подходят для панических заголовков, но серьёзной угрозой для человека не считаются. Проблема скорее экологическая: это инвазивный вид, и учёные следят, как он влияет на местных пауков и насекомых.

Но сама картина всё равно впечатляет: где-то над оживлённой трассой висит огромная блестящая сеть, под ней ревут машины, а в центре сидит паук с учащённым пульсом — и, похоже, решает, что жить можно.