Юревиц: «Новое единство» готово вести коалицию

Юревиц признал, что в публичном пространстве в последнее время появились «многие потенциальные кандидаты на высокие должности». Но сама партия сейчас не выдвигает нового кандидата на пост премьера. На встрече с президентом этот вопрос, по его словам, не обсуждался. При этом он не исключил, что «Новое единство» может назвать своего кандидата, если переговоры о новом правительстве затянутся.

«Новое единство» также готово возглавить новую коалицию. Однако партия не намерена сотрудничать с «Латвией на первом месте» и депутатами, избранными от «Стабильности!». К другим потенциальным партнёрам, как заявил Юревиц, возражений нет.

Партия также не войдёт в правительство, если его создание будет противоречить интересам государства.

После встречи с Ринкевичем Юревиц назвал разговор конструктивным. По его словам, обсуждались задачи на ближайшие месяцы. Среди главных приоритетов он назвал внутреннюю и внешнюю безопасность, а также обеспечение безопасного избирательного процесса, чтобы избиратели не чувствовали угрозы и не было допущено вмешательство.

Ещё одна задача будущего правительства - подготовка предложения по бюджету на следующий год. Особое внимание, по словам Юревица, нужно уделить ожидаемому финансированию Европейского союза.

Юревиц также заявил, что за оставшееся время работы нынешнего Сейма нельзя отступать от принципов прав человека. Он добавил, что в политике сейчас слишком много эмоций, и призвал силы, которые мыслят государственно, снижать конфронтационную риторику.

Президент Ринкевич в пятницу начал в Рижском замке консультации с представителями всех фракций Сейма по дальнейшим действиям в условиях правительственного кризиса.

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг объявила об отставке. До этого она освободила от должности министра земледелия Армандса Краузе из Союза зелёных и крестьян.

Ранее «Прогрессивные» призвали президента начать консультации о формировании нового правительства, заявив, что прежний кабинет потерял дееспособность. Конфликты в коалиции обострились после решения Силини потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидентов с дронами в Латгалии.

Сейчас инициативу по созданию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян и «Объединённый список». Они рассматривают привлечение других партнёров, в том числе «Нового единства».