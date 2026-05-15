Юревиц: «Новое единство» готово вести коалицию

Редакция PRESS 15 мая, 2026 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

«Новое единство» готово как формировать новое правительство, так и войти в кабинет, который будут собирать другие партии. Об этом после встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревиц.

Юревиц признал, что в публичном пространстве в последнее время появились «многие потенциальные кандидаты на высокие должности». Но сама партия сейчас не выдвигает нового кандидата на пост премьера. На встрече с президентом этот вопрос, по его словам, не обсуждался. При этом он не исключил, что «Новое единство» может назвать своего кандидата, если переговоры о новом правительстве затянутся.

«Новое единство» также готово возглавить новую коалицию. Однако партия не намерена сотрудничать с «Латвией на первом месте» и депутатами, избранными от «Стабильности!». К другим потенциальным партнёрам, как заявил Юревиц, возражений нет.

Партия также не войдёт в правительство, если его создание будет противоречить интересам государства.

После встречи с Ринкевичем Юревиц назвал разговор конструктивным. По его словам, обсуждались задачи на ближайшие месяцы. Среди главных приоритетов он назвал внутреннюю и внешнюю безопасность, а также обеспечение безопасного избирательного процесса, чтобы избиратели не чувствовали угрозы и не было допущено вмешательство.

Ещё одна задача будущего правительства - подготовка предложения по бюджету на следующий год. Особое внимание, по словам Юревица, нужно уделить ожидаемому финансированию Европейского союза.

Юревиц также заявил, что за оставшееся время работы нынешнего Сейма нельзя отступать от принципов прав человека. Он добавил, что в политике сейчас слишком много эмоций, и призвал силы, которые мыслят государственно, снижать конфронтационную риторику.

Президент Ринкевич в пятницу начал в Рижском замке консультации с представителями всех фракций Сейма по дальнейшим действиям в условиях правительственного кризиса.

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг объявила об отставке. До этого она освободила от должности министра земледелия Армандса Краузе из Союза зелёных и крестьян.

Ранее «Прогрессивные» призвали президента начать консультации о формировании нового правительства, заявив, что прежний кабинет потерял дееспособность. Конфликты в коалиции обострились после решения Силини потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидентов с дронами в Латгалии.

Сейчас инициативу по созданию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян и «Объединённый список». Они рассматривают привлечение других партнёров, в том числе «Нового единства».

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

