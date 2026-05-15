Спрудс: «Волшебной палочки» против дронов не существует

Спрудс заявил изданию, что простого решения для борьбы с потерявшими траекторию дронами нет. По его словам, он всегда реалистично оценивал возможности защиты воздушного пространства Латвии.

«Я всегда говорил, что трудно бороться с дронами, которые потеряли свою траекторию», - сказал Спрудс в программе Europe Today.

Министр обороны покинул должность в воскресенье после того, как Силиня потребовала его отставки из-за серьёзного нарушения безопасности и последовавшего политического скандала.

Неделей ранее несколько дронов вошли в воздушное пространство Латвии и упали в Латгалии, недалеко от границы с Россией. Два аппарата врезались в пустой нефтяной резервуар в Резекне, после чего вспыхнул небольшой пожар.

Пострадавших среди мирных жителей не было. Однако местные жители жаловались, что экстренные предупреждения пришли почти через час после инцидента.

«Эти инциденты ясно показали, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», - заявила Силиня, объясняя отстранение Спрудса.

Но кризис на этом не остановился. Уже в четверг сама Силиня объявила об отставке после распада коалиции. Разногласия внутри власти обострились именно из-за реакции правительства на инциденты с дронами.

Политические круги Латвии обвиняют Россию в том, что дроны отклонились в воздушное пространство стран Балтии. Это связывают с применением средств радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников. Внутри страны критики, в свою очередь, упрекают Спрудса в том, что государство оказалось недостаточно защищено.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс предупредил в социальной сети X, что на фоне политической неразберихи Латвия стала «более уязвимой» перед внешними угрозами.