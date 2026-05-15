Спрудс: «Волшебной палочки» против дронов не существует

Редакция PRESS 15 мая, 2026 18:02

Важно 0 комментариев

Латвия вошла в политический кризис после отставки премьер-министра Эвики Силини и отстранения министра обороны Андриса Спрудса. Поводом стали инциденты с дронами в Латгалии и вопросы к тому, насколько страна готова защищать своё воздушное пространство. Об этом сообщает Euronews.

Спрудс заявил изданию, что простого решения для борьбы с потерявшими траекторию дронами нет. По его словам, он всегда реалистично оценивал возможности защиты воздушного пространства Латвии.

«Я всегда говорил, что трудно бороться с дронами, которые потеряли свою траекторию», - сказал Спрудс в программе Europe Today.

Министр обороны покинул должность в воскресенье после того, как Силиня потребовала его отставки из-за серьёзного нарушения безопасности и последовавшего политического скандала.

Неделей ранее несколько дронов вошли в воздушное пространство Латвии и упали в Латгалии, недалеко от границы с Россией. Два аппарата врезались в пустой нефтяной резервуар в Резекне, после чего вспыхнул небольшой пожар.

Пострадавших среди мирных жителей не было. Однако местные жители жаловались, что экстренные предупреждения пришли почти через час после инцидента.

«Эти инциденты ясно показали, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной», - заявила Силиня, объясняя отстранение Спрудса.

Но кризис на этом не остановился. Уже в четверг сама Силиня объявила об отставке после распада коалиции. Разногласия внутри власти обострились именно из-за реакции правительства на инциденты с дронами.

Политические круги Латвии обвиняют Россию в том, что дроны отклонились в воздушное пространство стран Балтии. Это связывают с применением средств радиоэлектронной борьбы против украинских беспилотников. Внутри страны критики, в свою очередь, упрекают Спрудса в том, что государство оказалось недостаточно защищено.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс предупредил в социальной сети X, что на фоне политической неразберихи Латвия стала «более уязвимой» перед внешними угрозами.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

