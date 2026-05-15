Политические консультации начались в пятницу в Рижском замке. Ринкевич обсуждает с фракциями дальнейшие действия в условиях правительственного кризиса.

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг объявила об отставке. До этого она освободила от должности министра земледелия Армандса Краузе из Союза зелёных и крестьян.

Ранее «Прогрессивные» призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. Партия заявляла, что прежний кабинет потерял дееспособность.

Конфликты в коалиции обострились после решения Силини потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Поводом стали инциденты с дронами в Латгалии.

Сейчас инициативу по формированию нового правительства взяли на себя Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян и «Объединённый список». Они рассматривают возможность привлечения других партнёров, в том числе «Нового единства».