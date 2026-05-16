Суббота ударит контрастами: ночью заморозки, днём грозы

В ночь на субботу на востоке страны воздух остынет до +1...+5 градусов. Местами в Латгале и Видземе на почве ожидаются заморозки. В Курземе и Земгале ночью пройдёт небольшой дождь, а минимальная температура составит +6...+10 градусов.

Днём во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ожидаются грозовые ливни, а на востоке страны гроза может сопровождаться сильными порывами ветра и градом.

Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный, южный ветер, в Курземе - западный.

Максимальная температура воздуха в субботу составит от +12 градусов местами на побережье Курземе до +22 градусов на востоке страны.

В Риге ночью ожидается небольшая облачность. Днём облаков станет больше, пройдут дожди, возможна гроза. Температура воздуха в столице составит от +9 градусов ночью до +19 градусов днём.