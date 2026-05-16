И что делать? Более 346 000 eID-карт могут потерять e-подпись

Редакция PRESS 16 мая, 2026 11:52

Выбор редакции 0 комментариев

С 9 декабря часть eID-карт в Латвии может потерять возможность использовать электронную подпись. Как сообщает LETA со ссылкой на Министерство умного управления и регионального развития, изменения могут затронуть карты, выданные с 2 сентября 2019 года по 30 января 2026 года.

Речь идёт о картах, в которых для работы e-подписи используется определённый технологический компонент. По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения, после 9 декабря изменения могут коснуться более 346 000 eID-карт с микросхемой версии Cosmo 8.1.

Причина связана с процессом сертификации, который проводит национальный надзорный орган Франции. В министерстве объясняют: сама eID-карта в Латвии действует десять лет, но для её электронной части это большой срок, за который может потребоваться переход на более новые технологии.

«Сейчас мы работаем над юридическими и техническими решениями, чтобы пользователи eID-карт, которых могут затронуть изменения, могли продолжать подписывать документы в Латвии», - заявил заместитель госсекретаря министерства по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс.

По словам министерства, будут подготовлены меры, которые позволят владельцам таких карт использовать электронную подпись полностью или частично. Оценку долгосрочных дополнительных решений планируется провести в июне.

При этом eID-карта останется действительной для подтверждения личности очно и в электронной среде, а также для поездок по территории Европейского союза.

Жителям и организациям, которые используют eID-карту для электронной подписи, советуют проверить, попадает ли их карта в группу риска. Сделать это можно на сайте reg.eparaksts.lv/eidinfo. Изменения могут затронуть карты с микросхемой Cosmo 8.1.

Министерство подчёркивает, что ситуация не влияет на использование eParaksts mobile. Поэтому пользователям предлагают скачать это приложение и при необходимости перейти на другие решения для электронной подписи.

LVRTC планирует направить владельцам затронутых eID-карт индивидуальную информацию о дальнейших действиях. Поэтому жителям советуют проверить правильность своих контактных данных на портале Latvija.gov.lv.

Сейм уже передал Комиссии государственного управления и самоуправлений поправки к закону о документах, удостоверяющих личность. Они предусматривают, что при приостановке сертификата электронной идентификации eID-карта сохранит силу как документ для подтверждения личности очно.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

