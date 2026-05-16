И что делать? Более 346 000 eID-карт могут потерять e-подпись

Речь идёт о картах, в которых для работы e-подписи используется определённый технологический компонент. По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения, после 9 декабря изменения могут коснуться более 346 000 eID-карт с микросхемой версии Cosmo 8.1.

Причина связана с процессом сертификации, который проводит национальный надзорный орган Франции. В министерстве объясняют: сама eID-карта в Латвии действует десять лет, но для её электронной части это большой срок, за который может потребоваться переход на более новые технологии.

«Сейчас мы работаем над юридическими и техническими решениями, чтобы пользователи eID-карт, которых могут затронуть изменения, могли продолжать подписывать документы в Латвии», - заявил заместитель госсекретаря министерства по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс.

По словам министерства, будут подготовлены меры, которые позволят владельцам таких карт использовать электронную подпись полностью или частично. Оценку долгосрочных дополнительных решений планируется провести в июне.

При этом eID-карта останется действительной для подтверждения личности очно и в электронной среде, а также для поездок по территории Европейского союза.

Жителям и организациям, которые используют eID-карту для электронной подписи, советуют проверить, попадает ли их карта в группу риска. Сделать это можно на сайте reg.eparaksts.lv/eidinfo. Изменения могут затронуть карты с микросхемой Cosmo 8.1.

Министерство подчёркивает, что ситуация не влияет на использование eParaksts mobile. Поэтому пользователям предлагают скачать это приложение и при необходимости перейти на другие решения для электронной подписи.

LVRTC планирует направить владельцам затронутых eID-карт индивидуальную информацию о дальнейших действиях. Поэтому жителям советуют проверить правильность своих контактных данных на портале Latvija.gov.lv.

Сейм уже передал Комиссии государственного управления и самоуправлений поправки к закону о документах, удостоверяющих личность. Они предусматривают, что при приостановке сертификата электронной идентификации eID-карта сохранит силу как документ для подтверждения личности очно.