Экис: людям нужен не сигнал тревоги, а понятная инструкция

По его словам, в кризисной или чрезвычайной ситуации людям недостаточно формального предупреждения. Они должны быстро понимать, что происходит, почему это важно и как именно им действовать.

Экис считает, что такую систему можно создать сравнительно быстро, если чётко определить ответственных людей и правила коммуникации. Государству, по его мнению, стоит выбрать несколько специалистов - например, пять-семь человек, которых специально подготовят к работе в разных чрезвычайных ситуациях.

Эти люди должны иметь полный доступ к необходимой информации и понимать, как говорить с обществом: что сообщать, в какой форме и через какие каналы.

Особенно важна, по словам Экиса, доступность информации в понятном виде. Предупреждение в телефоне не должно быть просто коротким сообщением о возможной опасности - например, о гололедице или другом риске. Это должен быть заметный сигнал с возможностью сразу открыть подробное объяснение.

В таком сообщении человеку нужно объяснить, что случилось, почему это важно, где именно действует предупреждение и что конкретно нужно делать.

Экис подчёркивает, что общество живёт в условиях очень быстрой информационной среды. Поэтому и государственная коммуникация должна соответствовать этой реальности.

Людям нужна не только оперативная новость, но и контекст, а также практическая инструкция. Именно такой подход, считает Экис, поможет уменьшить растерянность и повысить доверие к государству в кризисных ситуациях.