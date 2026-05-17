Уже сообщалось, что сегодня, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич продолжил консультации с представителями фракций Сейма о формировании нового правительства.

В первом раунде переговоров, который состоялся в пятницу, 15 мая, президент выслушал мнения фракций о желаемой модели коалиции, возможных кандидатах в премьеры, а также план работ, которые правительство должно выполнить до выборов в Сейм.

Ринкевич отметил, что переговоры с Кулбергсом уже прошли и что их мнения по ряду вопросов совпадают. В соответствии с 56-й статьёй Сатверсме президент призвал Кулбергса взять на себя формирование нового правительства.

По словам президента, правительству, которое будет работать до выборов, фактически, возможно, придётся оставаться на своих постах дольше, учитывая время, которое необходимо для созыва нового парламента и формирования следующего правительства.

Яркие цитаты от Андриса Кулбергса

"Бюджет, который был предложен, я откровенно говорю, - это был бюджет банкротства". - о госбюджете 2026 года.

«Мы как в ломбарде уже выносим мебель из дома, и останется только паркет». — о распродаже госактивов и состоянии бюджета Латвии.



«Мы сжигаем национальную безопасность, здравый смысл и деньги во имя зелёного курса». — о климатической и энергетической политике.

«Вы думали, что уже слышали все о глупостях “Rīgas Siltums”? Вы ошибаетесь». — из его жёсткой критики муниципальной теплоэнергетики Риги.

«Я не могу представить ситуацию, при которой компания супруга члена правления постоянно выигрывает закупки». — о возможном конфликте интересов в Rīgas siltums.

«Потребителям от этого нет никакой пользы — ожидается ещё худший эффект». — о новых налогах и регулировании топливного рынка.

"В Латвии, только 63% общества могут четко сказать, что Россия виновата во вторжении в Украину. Каково же влияние России на относительно большую часть русского населения Латвии. Это прекрасно видно». - о русских Латвии.

Кто такой Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс родился в 1979 году, учился в Рижской 50-й средней школе и Рижской коммерческой школе. В 2022 году он получил степень бакалавра в области международного бизнеса в Таллинском международном университете Конкордия.

В течение своей бизнес-карьеры он работал в различных компаниях. С начала 2000-х годов был руководителем маркетинговых программ в SIA «Lattelecom», исполнительным директором SIA «Auto Torino», региональным руководителем «Auto Group Baltic» в Латвии, исполнительным директором «Baltic Motors Ltd.», руководителем латвийского подразделения группы компаний «Inchcape», а также председателем правления «VK Development».

На парламентских выборах 2022 года Кулбергс был избран депутатом Сейма. Он также баллотировался на выборах в Европейский парламент в 2024 году от политической организации «Объединенный список», но не был избран. В Сейме он является председателем подкомиссии по развитию инновационной экосистемы, а также работает в Комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике и в Комиссии по публичным расходам и ревизии.

Декларация должностного лица показывает, что в прошлом году Кулбергс получил за работу в парламенте 83 005 евро, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Кулбергс указал 11 принадлежащих ему транспортных средств, включая ретро-автомобили. В конце прошлого года политику принадлежал один объект недвижимости в Риге, а ещё один объект в столице находился в его совместной собственности. Ему принадлежало 975 акций британской компании по дистрибуции, розничной торговле и сервису автомобилей «Inchcape plc» общей номинальной стоимостью 7 795 фунтов стерлингов (около 9 426 евро). Также ему принадлежало 200 долей в SIA «VK Development» на сумму 2 800 евро.

На конец прошлого года депутат задекларировал безналичные накопления в размере 14 794 евро.