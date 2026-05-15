Домогательства? Учителя в Лиепае проверяют из-за переписки с подростком

Скандал начался после того, как в середине недели в соцсетях появилось видео, созданное молодёжью. На нём, предположительно, показана переписка педагога с 15-летним подростком с призывами к действиям непристойного характера.

Директор Лиепайского государственного техникума Агрис Рупертс рассказал, что после обнаружения этих записей на следующий день вызвал на беседу учителя английского языка.

По словам Рупертса, учебное заведение обратилось в Государственную полицию, поскольку в полученных материалах фигурировало название техникума. Также подготовлено распоряжение об отстранении педагога от работы до выяснения обстоятельств.

Сам педагог в интервью Латвийскому телевидению отверг обвинения и заявил, что тоже обратился в полицию.

На опубликованном видео опознаны студенты другого учебного заведения - Лиепайского морского колледжа. Не исключено, что они могли провоцировать учителя с помощью фальшивых сообщений.

Представитель Государственной полиции Рута Страутниеце подтвердила, что 14 мая полиция получила заявление о возможном преступлении против нравственности. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и в интересах следствия подробных комментариев не дают.