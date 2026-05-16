Учитесь! Полиция показала лосей, которые знают ПДД лучше людей (видео)

Ролик снял сотрудник Государственной полиции во время повседневной службы. На видео видно, как несколько лосей приближаются к дороге, но не бросаются через проезжую часть. Перед переходом они останавливаются и будто проверяют, безопасно ли движение.

Правоохранители использовали этот короткий сюжет как наглядное напоминание всем участникам дорожного движения. Смысл простой: перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что переход безопасен.

Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали тёплую реакцию пользователей. Многих позабавило, что лесные жители ведут себя у дороги спокойнее и разумнее, чем некоторые пешеходы.

Полиция таким образом напомнила: внимательность на дороге нужна не только водителям, но и тем, кто её пересекает. А лоси, как выяснилось, с этой задачей справились без лекций, штрафов и дорожных курсов.