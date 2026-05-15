Учёные сняли “свет жизни”: живые существа слабо светятся — и это исчезает после смерти

Учёные утверждают, что живые организмы действительно испускают очень слабый свет. Не такой, чтобы человек мог увидеть его глазами в тёмной комнате. Это не сияние вокруг тела и не “аура” из эзотерических роликов. Речь о крошечном количестве фотонов — частиц света, которые выделяют живые клетки.

Такое явление называется сверхслабым фотонным излучением. Оно давно известно на уровне отдельных тканей и клеток, но новое исследование сделало историю куда эффектнее: учёные сняли это свечение у целого организма — до и после смерти.

В эксперименте использовали четырёх мышей. Каждую помещали в полностью тёмную камеру и снимали специальной сверхчувствительной системой. Сначала животное было живым, затем после эвтаназии исследователи продолжали съёмку. Температуру тела при этом поддерживали, чтобы исключить простое объяснение вроде “оно остыло — поэтому свет изменился”.

Результат оказался очень кинематографичным: после смерти количество видимого сверхслабого излучения заметно падало.

Проще говоря, живое тело действительно давало слабый световой сигнал, а после остановки жизни этот сигнал резко уменьшался. Именно поэтому в заголовках и появилась почти пугающая формула: “свет исчезает, когда мы умираем”.

Но учёные не говорят, что нашли душу, жизненную энергию или доказательство загробного мира. Объяснение гораздо приземлённее — и от этого не менее странное.

Скорее всего, этот слабый свет связан с химическими процессами внутри клеток. Когда клетки живут, дышат, испытывают стресс, сталкиваются с повреждением или окислительными реакциями, некоторые молекулы могут переходить в возбуждённое состояние, а затем возвращаться обратно и испускать фотон. Это крошечная вспышка, которую обычный глаз никогда не заметит.

Чтобы проверить связь со стрессом, исследователи посмотрели не только на мышей, но и на растения. Они брали листья резуховидки Таля и шеффлеры, повреждали их или воздействовали химическими веществами. Повреждённые участки светились сильнее, чем здоровые.

И вот здесь у этой странной истории появляется практический смысл. Если живые ткани светятся чуть сильнее или слабее в зависимости от стресса и повреждения, такой сигнал когда-нибудь можно будет использовать для диагностики. Например, чтобы видеть, где ткань повреждена, как растение реагирует на болезнь или что происходит с организмом без разрезов и сложных вмешательств.

Самое забавное — человечество веками придумывала красивые истории о “внутреннем свете”, а приборы в итоге действительно нашли свет. Только не мистический, а химический. Не видимый ореол, а несколько фотонов, которые выдают, что клетки ещё работают.

И всё равно сама картинка цепляет: пока организм жив, он почти незаметно светится. Когда жизнь останавливается, этот свет гаснет. Не как свеча в кино, не как магический нимб — а тихо, на уровне частиц, которые видит только очень чувствительная камера.