Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Учёные сняли “свет жизни”: живые существа слабо светятся — и это исчезает после смерти

Редакция PRESS 15 мая, 2026 19:17

Наука 0 комментариев

Звучит как начало мистической истории, но на этот раз речь не о привидениях, а о физике.

Учёные утверждают, что живые организмы действительно испускают очень слабый свет. Не такой, чтобы человек мог увидеть его глазами в тёмной комнате. Это не сияние вокруг тела и не “аура” из эзотерических роликов. Речь о крошечном количестве фотонов — частиц света, которые выделяют живые клетки.

Такое явление называется сверхслабым фотонным излучением. Оно давно известно на уровне отдельных тканей и клеток, но новое исследование сделало историю куда эффектнее: учёные сняли это свечение у целого организма — до и после смерти.

В эксперименте использовали четырёх мышей. Каждую помещали в полностью тёмную камеру и снимали специальной сверхчувствительной системой. Сначала животное было живым, затем после эвтаназии исследователи продолжали съёмку. Температуру тела при этом поддерживали, чтобы исключить простое объяснение вроде “оно остыло — поэтому свет изменился”.

Результат оказался очень кинематографичным: после смерти количество видимого сверхслабого излучения заметно падало.

Проще говоря, живое тело действительно давало слабый световой сигнал, а после остановки жизни этот сигнал резко уменьшался. Именно поэтому в заголовках и появилась почти пугающая формула: “свет исчезает, когда мы умираем”.

Но учёные не говорят, что нашли душу, жизненную энергию или доказательство загробного мира. Объяснение гораздо приземлённее — и от этого не менее странное.

Скорее всего, этот слабый свет связан с химическими процессами внутри клеток. Когда клетки живут, дышат, испытывают стресс, сталкиваются с повреждением или окислительными реакциями, некоторые молекулы могут переходить в возбуждённое состояние, а затем возвращаться обратно и испускать фотон. Это крошечная вспышка, которую обычный глаз никогда не заметит.

Чтобы проверить связь со стрессом, исследователи посмотрели не только на мышей, но и на растения. Они брали листья резуховидки Таля и шеффлеры, повреждали их или воздействовали химическими веществами. Повреждённые участки светились сильнее, чем здоровые.

И вот здесь у этой странной истории появляется практический смысл. Если живые ткани светятся чуть сильнее или слабее в зависимости от стресса и повреждения, такой сигнал когда-нибудь можно будет использовать для диагностики. Например, чтобы видеть, где ткань повреждена, как растение реагирует на болезнь или что происходит с организмом без разрезов и сложных вмешательств.

Самое забавное — человечество веками придумывала красивые истории о “внутреннем свете”, а приборы в итоге действительно нашли свет. Только не мистический, а химический. Не видимый ореол, а несколько фотонов, которые выдают, что клетки ещё работают.

И всё равно сама картинка цепляет: пока организм жив, он почти незаметно светится. Когда жизнь останавливается, этот свет гаснет. Не как свеча в кино, не как магический нимб — а тихо, на уровне частиц, которые видит только очень чувствительная камера.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать