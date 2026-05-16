Андрис Кивичс: «Ощущение, что у нас в стране всё время какое-то дерьмо» (6)

TV24 16 мая, 2026 12:25

Важно 6 комментариев

"Тут кажется совершенно естественным процессом, как всегда в Латвии было... Фактически кажется, что всё имитируется, работа всё время имитируется. Это очень понятно, если ты путешествуешь по свету и видишь другие, более развитые страны, а потом ты возвращаешься в Латвию дней через десять, включаешь телевизор - и там снова всё как раньше..." - поделился своими ощущениями на телеканале TV24 в программе Preses klubs музыкант и автор текстов песен Андрис Кивичс.

"Снова это не то, то не так, этот ничего не знает, кто за что отвечает, никто толком не знает. Кто-то уходит в отставку или его увольняют, или ставят куда-то в другое место. Всё ровно так же, как и всегда", - размышляет он о происходящем в Латвии.

Кивичс вспоминает, как 15 лет назад жил на острове Джерси примерно год, читал латвийские новости и думал - когда же это всё закончится: "Ну всё время какие-то заморочки, и это в стране, где так мало населения. Как можно не управлять толково таким малым населением?"

За эти 15 лет, по словам музыканта, ничего не изменилось, когда это кончится - неизвестно: "В самом деле, ощущение такое, что это нормально в нашей стране, что всё время какое-то дерьмо, что никогда ничего не в порядке..."

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (6)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (6)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (6)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (6)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (6)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (6)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (6)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

