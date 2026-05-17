Экс-министр: «К латышам незаметно прилипла российская бизнес-культура», но у Латвии есть шанс

Редакция PRESS 17 мая, 2026 09:38

В цикле интервью Latvija 2035, которые выходят на портале Jauns.lv, экс-политик Андрей Пантелеев побеседовал с бывшим депутатом Верховного Совета Латвии, министром по особым поручениям и министром финансов, математиком и экономистом Эдмундом Крастиньшем. Собеседник Пантелеева в разговоре подчеркнул, что Латвия среди стран Балтии сейчас находится в хвосте и, если ничего не изменится, продолжит существовать как провинциальная окраина Европы.

По мнению Крастиньша, корни этой отсталости следует искать в 90-х. Одним из главных камней преткновения была запоздавшая приватизация, в ходе которой годами шли дискуссии о сертификатах, это привело к тому, что многие промышленные предприятия времён СССР постепенно приходили в упадок, потому что не могли конкурировать на разрушавшемся восточном рынке.

Он критикует и чрезмерную денационализацию, особенно возвращение земли под многоквартирными домами. Это привело к нездоровым отношениям и нерешённым проблемам, которые тянутся и до сегодняшнего дня. Наряду с экономическими ошибками проблемой была также тесная связь с Россией.

"Латвия, в отличие от соседей, гораздо дольше сохраняла тесную связь с российским информационным пространством. Эстонцы ещё с 70-х были интегрированы в культурное пространство Запада через финское телевидение, а к латышам даже после возвращения независимости незаметно прилипла российская бизнес-культура, которая не слишком основана на законах и договорах, а ориентирована на другие цели".

Одной из величайших проблем, тормозящих развитие страны сегодня, экс-министр считает огромный бюрократический аппарат и чрезмерное регулирование. "Эта система способствует такой культуре, где чиновники боятся принимать решения и ошибаться. Лучше всего подстраховаться, чтобы не уволили, это ничего не делать. В результате крупные госпроекты, как Rail Baltica, превращаются в воздушные замки, когда станции начинают строить раньше рельсов, а airBaltic становится моделью, которая нежизнеспособна без непрерывного финансирования от государства".

Крастиньш приходит к выводу, что нынешний политический потенциал в Сейме исчерпан, отсутствие новых идей не даёт стране совершить прорыв. 

Чтобы Латвия не стала опустевшей окраиной Европы, необходима фундаментальная смена культуры в управлении государством, это можно сделать только через лидеров - министров и премьеров: "Без новых лидеров 2035 год в Латвии может наступить с ещё меньшей численностью населения и ещё более выраженным отставанием от соседей".

Где взять новых лидеров, Крастиньш не уточнил.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

