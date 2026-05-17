По мнению Крастиньша, корни этой отсталости следует искать в 90-х. Одним из главных камней преткновения была запоздавшая приватизация, в ходе которой годами шли дискуссии о сертификатах, это привело к тому, что многие промышленные предприятия времён СССР постепенно приходили в упадок, потому что не могли конкурировать на разрушавшемся восточном рынке.

Он критикует и чрезмерную денационализацию, особенно возвращение земли под многоквартирными домами. Это привело к нездоровым отношениям и нерешённым проблемам, которые тянутся и до сегодняшнего дня. Наряду с экономическими ошибками проблемой была также тесная связь с Россией.

"Латвия, в отличие от соседей, гораздо дольше сохраняла тесную связь с российским информационным пространством. Эстонцы ещё с 70-х были интегрированы в культурное пространство Запада через финское телевидение, а к латышам даже после возвращения независимости незаметно прилипла российская бизнес-культура, которая не слишком основана на законах и договорах, а ориентирована на другие цели".

Одной из величайших проблем, тормозящих развитие страны сегодня, экс-министр считает огромный бюрократический аппарат и чрезмерное регулирование. "Эта система способствует такой культуре, где чиновники боятся принимать решения и ошибаться. Лучше всего подстраховаться, чтобы не уволили, это ничего не делать. В результате крупные госпроекты, как Rail Baltica, превращаются в воздушные замки, когда станции начинают строить раньше рельсов, а airBaltic становится моделью, которая нежизнеспособна без непрерывного финансирования от государства".

Крастиньш приходит к выводу, что нынешний политический потенциал в Сейме исчерпан, отсутствие новых идей не даёт стране совершить прорыв.

Чтобы Латвия не стала опустевшей окраиной Европы, необходима фундаментальная смена культуры в управлении государством, это можно сделать только через лидеров - министров и премьеров: "Без новых лидеров 2035 год в Латвии может наступить с ещё меньшей численностью населения и ещё более выраженным отставанием от соседей".

Где взять новых лидеров, Крастиньш не уточнил.