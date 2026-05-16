Бен Латковскис: у «Нового единства» есть два варианта: ужаться или слиться

Латковскис напоминает о том, что представители всех представленных в Сейме фракций в пятницу отправились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, чтобы согласовать и уточнить дальнейшие действия для скорейшего преодоления политического кризиса. А также о том, что ещё в четверг СЗК, Нацобъединение и "Объединённый список" договорились о более тесном сотрудничестве, главная идея которого состоит в том, чтобы ограничить влияние "Нового единства" в латвийской политике.

Это ограничение, по словам автора, означает, что "Новое единство" нужно сбросить с пьедестала и показать ему, что "мы сами можем справиться и без вашего верховенства. Мы так же разумны и понятливы, какими вы всё время прикидываетесь".

Понятно, что от этой "имперской" (эпитет Латковскиса) привилегии быть в статусе "старшего брата" партия с наибольшим числом мандатов в Сейме отказываться не желает. Теперь у неё есть шанс остаться в оппозиции, как когда-то было с "Согласием", которое, по словам Латковскиса, "независимо от числа мандатов было обречено" там быть.

"Сейчас "Новое единство" и близко не находится в такой же политической изоляции, как "Согласие" в своё время, но оно может там оказаться, если реально не оценит ситуацию и общественный настрой", - считает автор.

Помимо этого, партии, как утверждает Латковскис, присущи два существенных недостатка, из-за которых с ней могут не захотеть иметь дело другие политические силы: это "невыразимое словами высокомерие" (есть два мнения - моё и неправильное) и "огромные возможности и желание затормозить любую инициативу для существенных изменений в системе". "Новое единство" определённо заблокирует любой вопрос, где ему будет грозить разоблачение участия в коррупционных схемах.

"Если мы создаём коалицию с "Единством", то можем забыть о том, что будут раскрыты и расследованы те дела, которых они за эти годы наделали", - признал один из лидеров Объединённого списка Эдвард Смилтенс, считающий меньшим из двух зол "Прогрессивных".

Андрис Кулбергс, которого Объединённый список выдвигает на должность премьера, тоже настроен скептически по поводу того, брать или не брать "Новое единство" в коалицию: "Если мы их берём, то лишь с урезанными возможностями что-то диктовать. Ни в коем случае нельзя оставлять им Минфин". По мнению Кулбергса, в Латвии политическая система такова, что Минфин на уровне даже не политиков, а чиновников может заблокировать всё что угодно, если это его не устраивает. Именно поэтому Минфин надо отобрать у "Единства", если есть реальное желание что-то менять.

Смилтенс допускает, что "Новое единство" может начать игру - тянуть время и сознательно тормозить формирование нового правительства, и возлагает надежды на президента, который может "зарубить в зародыше" такую тактику.

Латковскис предполагает, что ближайшими друзьями, которые выручат "Единство", могут стать политики Нацобъединения, как не раз уже бывало в истории, поскольку идеологических противоречий между ними не так много.

"В случаях таких политических кризисов идеологические противоречия всегда играют меньшую роль, чем политическое упрямство, месть или личная обида. Многое решит то, чьи политические игроки смогут выдать себя за более скромных, менее претенциозных, более готовых пойти на компромисс и меньше - воевать между собой.

Если "Новое единство", невзирая на свержение его с трона, продолжит вести себя так, будто до сих пор носит королевскую корону, то оно очень скоро разозлит своих политических коллег до такой степени, что они будут готовы на любую коалицию, лишь бы не сидеть в одной лодке с ним.

В такой ситуации у "Нового единства" есть две возможности. Либо ужаться и прекратить ""изображать господ", либо выполнить давнюю мечту многих злейших врагов "Единства" о "свалке истории", "дороге на кладбище" и судьбе "Латвийского пути"," - считает Латковскис.